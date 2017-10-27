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Белорусы создали мобильное приложение для учета расходов

  • 27.10.2017, 18:45
  • 2,907

Удобное приложение можно скачать бесплатно.

Белорусы создали бесплатное мобильное приложение для учета расходов.

– Идея родилась в прошлом году, – рассказывает основатель проекта PingFin Юлия Локоткова. – Работая журналистом, тестировала много банковских карт. Они постепенно скапливались, было неудобно смотреть остатки на счетах.

Во время пресс-конференции, посвященной официальному релизу PingFin

И вот спустя год, в который уместились создание команды, разработка софта, победа в ряде хакатонов, привлечение менторов и партнеров, – продукт c куда большим набором функций официально запущен и доступен для скачивания в Play Market, пишет Myfin.by.

Появился он там 15 сентября, а сегодня в копилке PingFin – свыше 7 тысяч скачиваний и более 5 тысяч активных пользователей. В основном из Беларуси, но также и из России и Украины.

– Столько скачиваний – это прилично. Особенно учитывая, что с нашей стороны не было никаких вложений в рекламу, – говорит Локоткова, у которой два высших образования.

Во время пресс-конференции, посвященной официальному релизу PingFin

Какие возможности дает приложение пользователю? Во-первых, автоматический учет расходов и доходов. Если у вас несколько карт, актуальные балансы по всем им сразу можно увидеть на одном экране.

PingFin четко зафиксирует, где, сколько и на что потрачено денег. Мало того, достаточно «показать», к какой категории расходов вы относите тот или иной платеж, и он начнет делать эту разбивку сам.

Приложение проанализирует финансовое поведение пользователя и подскажет, как сэкономить на тратах. Например, подобрав для него индивидуальное предложение от партнеров, которые зарегистрированы в системе.

Скажем, по месту совершения ваших платежей система заметит, что вы любитель азиатской кухни, и предложит скидку в 20 процентов на посещение соответствующего ресторана. И так далее.

Во время пресс-конференции, посвященной официальному релизу PingFin

Наконец, PingFin предложит на основании своего анализа наиболее подходящие для пользователя банковские продукты – карточку расчета за рубежом, если он путешественник, или с кэшбэком на АЗС, если он автомобилист.

Важно, что приложению совсем не надо давать доступ к вашим счетам, каких-то паролей и прочего. Работает оно на основе sms-сообщений, приходящих на мобильный из банка.

PingFin изначально разрабатывался как масштабируемый продукт. Сейчас в тестовом режиме он уже вышел в Россию и Украину, где скоро начнет строиться партнерская сеть.

На второй квартал 2018-го дорожной картой намечен пробный выход в Польшу и Германию, а на четвертый – в страны Балтии и Скандинавию.

Во время пресс-конференции, посвященной официальному релизу PingFin

Одним из главных преимуществ перед конкурентами создатели приложения считают особенности бизнес-модели. Оно бесплатное для клиента, а зарабатывать планируется на партнерах.

Кстати, среди них в Беларуси сейчас ювелирные салоны, фитнес-клубы, аптеки, кафе, мастерские, страховщики, а также банки – «Альфа-Банк», «МТБанк», «Приорбанк» и «Белгазпромбанк».

Кроме того, скоро у PingFin появится iOS-версия. Будут внедрены скоринговые модели для анализа кредитной истории пользователей.


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