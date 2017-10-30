Удар по Кремлю 1 Алексей Арестович, «Апостроф»

30.10.2017, 20:20

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Алексей Арестович

Американцы готовят Кремлю «сюрприз».

США готовы ударить новыми санкциями по России в ответ на вмешательство в американские выборы. Вместе с тем, президент РФ Владимир Путин пытается рассорить Украину с западными союзниками в связи с событиями на Донбассе. А представитель Госдепа США Курт Волкер в Киеве намерен донести до украинской власти мнение о необходимости принятия закона, касающегося деоккупации ОРДЛО.

Эти санкции – четкий ответ на вмешательство в американские выборы. Они это анонсировали, заявили и сказали, что россияне будут наказаны. И это далеко не последние санкции. По результатам расследования будут и другие санкции.

Вмешательство в выборы в США трактуется руководящими документами Штатов и НАТО, как вторжение в киберпространство, что приравнено к зоне боевых действий. И это считается вооруженной киберагрессией и трактуется американцами, как нападение России на США.

Окончательного решения пока не принято, чтобы именно так квалифицировать, но такие формулировки раздаются, и они привели к этим санкциям.

Безусловно, эти санкции бьют по российской оборонке, это показывает, что Штаты приняли вызов россиян. На Западе же правило какое – что все конкурентное, но конкуренция бывает как честной, так и нечестной. США с Россией, безусловно, конкурируют, но честно, придерживаясь определенных правил. А когда со стороны России брутально нарушаются правила игры, это развязывает Западу руки на применение агрессивных методов. То есть не мы это начали. И американцы тогда бьют по оборонке в виде наказания за нарушение правил игры, решая одновременно задачи конкуренции. А вмешательство в выборы – очень серьезное нарушение. Это ж святое. Лучшая демократия в мире, для них это священная корова, и россияне туда брутально лезут.

Скажу по себе, я вижу по Facebook. Каждое утро просыпаюсь - и у меня минус 50 подписчиков. Цукерберг чистит от ботов. И это вижу не только я один. Цукерберг же сделал признание, мол, "простите, я не хотел, у меня купили политическую рекламу".

Как отреагирует Россия на Донбассе? Думаю, что она усилит агрессию в каком-то смысле. Россия играет сложную игру – торговля ж идет между Волкером и Сурковым – и эта игра предполагает разные методы, начиная от послабления под переговоры, заканчивая обострением перед переговорами. Кроме того, есть внутренняя военная логика, которая тоже диктует определенные действия. Но я не верю в эти переговоры со стороны РФ, потому что не вижу ни одного повода им отказываться от такого инструмента воздействия на Украину, как Донбасс. Ситуация на Донбассе в принципе делает их переговороспособными, поскольку если бы они не создавали конфликты, с ними бы никто не разговаривал. Чего с ними разговаривать – тут и так все ясно. И здесь вынуждены торговаться. Поэтому они затягивают время, чтобы поссорить европейских, американских союзников и Киев, бросая кость в переговорный процесс.

Вот немцы хотят Путину чуть ли не Нобелевскую премию давать по факту согласия на переговоры и миротворцев, французы чуть сдержаннее, американцы – тем более. И мы начинаем ссориться между собой – Киев, Берлин, Париж, Вашингтон. Это Путину и надо, его конечная цель – разбить коалицию и работать с каждым по отдельности, потому что Россия сильнее каждого по отдельности, кроме США. И получается, что для него это идеальная ситуация, на которую Путин работает. А вопрос переговоров, вопрос санкций очень болезненный не только для России, но и для Европы. Поэтому, ведя эти переговоры, Путин надеется отпетлять от части санкций или, по крайней мере, поссорить нас. Но, переигрывая, он попадает в ситуацию, когда на него накладывают дополнительные санкции.

И главная трагедия для России - что американцы должны обнародовать к концу февраля-началу марта конкретные схемы Путина. Это будет трагедия для Кремля, потому что когда фильм про Димона (сделанный Алексеем Навальным фильм о коррупции премьер-министра РФ Дмитрия Медведева) поднял протесты в 80-ти городах, то, когда покажут все эти схемы, как обворовывают русский народ, то там может быть очень серьезно. И это как раз за три недели до выборов в РФ. Вот чего они боятся. Поэтому могут быть подвижки в этом отношении.

Но надо понимать, с кем мы имеем дело. Люди из КГБ, сидящие с арсеналом ядерного оружия и огромным количеством денег за спиной, раз смогли вмешаться в американские выборы, то смогут делать и другие пакости. Они в любом случае не миротворцы. Они могут оттягивать время, но силовое решение проблем для них естественно, как дышать, других методов они не приемлют. Поэтому на Донбассе может быть какое-то ситуативное смягчение войны, но, в принципе, от инструмента как такового они не откажутся, миротворцев не позволят ввести в ближайшее время и будут качать ситуацию военным, информационным или другим способом.

Повлияет ли приезд Волкера в Украину на ситуацию? Подозреваю, что он будет собирать фракции или передавать людям, которые влияют на голосование в парламенте, что надо принимать закон о деоккупации (он же о реинтеграции), что Рада должна его проголосовать, и объяснит, что делают американцы. А они делают все очень четко – хотят ввести миротворцев, чтобы втянуть сюда Европу побольше, а также создать ситуацию, когда Россия не может использовать этот инструмент.

Еще в 2016 году американцы решили для себя четко, что если украинские солдаты не остановят российских, то придется американским останавливать их в Польше и Балтике. А зачем, если украинцы хорошо воюют? А момент какой – тогда придется останавливать совместно украинских и российских солдат, потому что страх Запада в том, что Россия переиграет их, и тогда миллион российских силовиков объединится с 400 тысячами украинских силовиков, и до Ла-Манша их точно никто не остановит. Это как страшный сон, которого они боятся. А, с другой стороны, они до сих пор не исключают такой вариант, поэтому особенно сильно нам не помогают. Чтобы через пять лет Javelin, которые они нам поставят, не полетели в их сторону. Поэтому надо прочищать мозги украинской элите, делая невозможным возвращение нас под Россию. А для этого Волкер и старается, и частью этого процесса является задача ввести миротворцев на Донбасс и сделать так, что Россия не сможет использовать этот инструмент в Украине. А сейчас Россия постоянно пытается дестабилизировать ситуацию, нагнетать, разжигать ненависть к нашим властям.

Алексей Арестович, «Апостроф»