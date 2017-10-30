Зарядка для ума: Вы бы могли быть астронавтом?17
- 30.10.2017, 22:12
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Британский астронавт Тим Пик поделился задачкой, которую он решал во время отбора кандидатов на полет в космос.
Британский астронавт Тим Пик поделился задачкой, которую он решал во время отбора кандидатов на полет в космос. «А вы бы могли быть астронавтом?» — спросил он у своих подписчиков.
Представьте, что перед вами куб. Он может поворачиваться вправо, влево, вперед (на вас) или назад (от вас). На дне куба — точка.
Теперь поворачивайте куб в уме: вперед, влево, влево, вперед, вправо, назад, вправо. Где точка?