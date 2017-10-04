Порошенко ввел в действие тайное решение о военно-техническом сотрудничестве c другими странами 4.10.2017, 9:12

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Контролировать это направление будет секретарь СНБО Александр Турчинов.

Президент Украины Петр Порошенко 3 октября ввел в действие тайное решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Соответствующий указ №304/2017 опубликован на сайте главы украинского государства.

«Ввести в действие решение СНБО Украины от 13 сентября 2017-го "О внесении изменения в решение СНБО от 28 августа 2015-го «О военно-техническом сотрудничестве Украины с отдельными государствами" (прилагается, тайно)», – говорится в сообщении.

Контроль за выполнением указа возложен на секретаря СНБО Александра Турчинова.

13 сентября на заседании СНБО рассмотрел оборонный бюджет Украины на 2018 год.

«Кроме того, на заседании СНБО Украины было рассмотрено и принято Концепцию обеспечения контрразведывательного режима в Украине и Концепцию реформирования и дальнейшего развития системы управления государством в условиях чрезвычайного положения и в особый период», – говорится в сообщении СНБО.