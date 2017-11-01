Названы самые быстрые и мощные смартфоны в мире 1.11.2017, 11:20

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Эксперты изучили ряд мобильных устройств.

Создатели приложения AnTuTu, предназначенного для изучения быстродействия мобильных устройств, составили список самых мощных смартфонов в сентябре текущего года, пишет gogetnews.info.

Как выяснилось, в опубликованном рейтинге новые флагманы от Apple - iPhone 8 Plus (217 тысяч баллов) и iPhone 8 (209 тысяч баллов) получили призовые места.

За ними с отрывом в 30 тысяч баллов в списке следуют гаджеты OnePlus 5, HTC U11 и ZTE nubia Z17.

Кстати, в августе OnePlus 5 и HTC U11 занимали лидерские позиции в рейтинге.

Добавим, что остальные места достались смартфонам Samsung Galaxy Note 8, Xiaomi Mi6, Samsung Galaxy S8 и S8+.