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В Беларуси еще один мужчина утонул в луже

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  • 26.04.2024, 12:37
  • 2,454
В Беларуси еще один мужчина утонул в луже

На этот раз утопленника обнаружили в Лунинецком районе.

В Лунинецком районе в луже утонул мужчина, об этом со ссылкой на МЧС сообщает брестский ресурс «Заря». Поздно вечером 25 апреля в местное МЧС позвонили и сообщили, что в лесном массиве в луже возле деревня Красная Воля без признаков жизни лежит человек. Спасатели достали тело из воды. Говорят, мужчина утонул. 

Ему было 34 года. Все, что о нем известно, — он нигде не работал. 

Похожая трагедия ранее произошла в Борисове. Тогда экспертиза показала, что «мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, упал в лужу и захлебнулся в ней».

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