ВСУ уничтожили мост через канал Северский Донец — Донбасс 6.05.2024, 19:06

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Чтобы помешать продвижению российских оккупантов.

Силы обороны уничтожили мост через канал Северский Донец — Донбасс, чтобы помешать продвижению российских оккупантов, заявил военнослужащий ВСУ, председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире «Эспрессо» в понедельник, 6 мая.

Он сказал, что сейчас российские войска не могут захватить Часов Яр, ведь для масштабного наступления им не хватает сил.

В то же время оккупанты пытаются атаковать Часов Яр, наступая по флангам. Однако в направлении Ивановского и Андреевки им не удается отбросить украинские войска.

Отвечая на вопрос об уничтоженном мосту через канал возле Часового Яра, Тимочки отметил, что сам канал Северский Донец-Донбасс является серьезным препятствием для штурма и перемещения российских сил.

«Конечно, мосты уничтожаются для того, чтобы не дать передвигаться войскам противника, ограничить их логистику. Все, что разрушается, со временем будет отстроено. Важно, чтобы максимально наносить врагу ущерб и сдерживать его», — отметил военнослужащий.

С другой стороны, по словам Тимочко, уничтожение моста означает, что на другой стороне нет украинских войск.

«Оборона Часового Яра является принципиальной, поскольку это плацдарм для развертывания наступления на Краматорск, Славянск. Конечно, неприятно видеть, что есть разрушения, но мы должны понимать, что наши войска реагируют на те вызовы, которые возникают на поле боя», — сказал Тимочко.

Военнослужащий также выразил надежду, что вскоре в Часовой Яр поступит оружие в необходимых объемах, чтобы противостоять врагу.