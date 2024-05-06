Въезда в ЕС из Беларуси ожидают более 1,6 тысячи фур 1 6.05.2024, 18:29

Время ожидания – 100 часов.

По состоянию на 16:00 6 мая въезда из Беларуси на территорию сопредельных стран ЕС ожидало 1 630 грузовых автомобилей, из них 1 050 в Литву, 480 – в Латвию, 100 – в Польшу. Такие сведения обнародовал Государственный пограничный комитет, передает «Белсат».

По информации ГПК, за выходные дни в Литву прошло в среднем 34% грузовиков от нормы. Меньше всего оформили сотрудники перехода «Мядининкай – Каменный Лог» – 17% авто. Через единственный функционирующий латвийский пункт пропуска «Патерниеки – Григоровщина» в страны ЕС за два дня въехало 43% грузовиков. Польская сторона у «Кукурики – Козловичи» пропустила 58% фур от нормы. Время ожидания в очереди оценивают в среднем в 100 часов.

Посмотрим на сосуществование с автобусами и легковыми автомобилями. Перед польским пунктом пропуска «Тересполь – Брест» фиксируется очередь из 35 автобусов и 250 авто. Перед литовскими погранпереходами» «Мядининкай – Каменный Лог» и «Шальчининкай – Бенякони» въезда ожидают 80 и 120 легковушек соответственно.

В прошлом году до февраля на границе с Польшей работали два пограничных перехода, однако из-за приговора журналисту и одному из лидеров польской диаспоры Анджею Почобуту пункт «Бобровники – Берестовица» закрыли. Тогдашний министр внутренних дел и администрации соседней страны Мариуш Каминьски поставил условие: восстановление работы терминала за освобождение политзаключенного. В Минске посчитали, что заложник за решеткой важнее, чем беспрепятственные поездки белорусов в Польшу.

18 августа 2023 года Литва закрыла пункты пропуска «Шумскас – Лоша» и «Твярачус – Видзы», 1 марта 2024-го – «Лаворишкес – Котловка» и «Райгардас – Привалка», обосновав это мерами безопасности. На границе с Беларусью продолжают работать только два погранперехода – «Мядининкай – Каменный Лог» и «Шальчининкай – Бенякони».

Возможность попасть в Литву на поезде Минск – Калининград также закрыли. Посадка и высадка пассажиров на железнодорожных станциях Кена и Кибартай прекращена.

Коснулись изменения и регулярных рейсов. Количество разрешений беларусским и литовским перевозчикам сократили до 29. Нерегулярный транспорт с девятью и более местами также теперь обязан иметь разрешение.

С прошлогоднего сентября только один пункт пропуска работает на границе Беларуси с Латвией – закрытие второго терминала в Риге назвали ответом на миграционный кризис.