По Беларуси прошли грозы с градом

По Беларуси прошли грозы с градом5
- 6.05.2024, 19:01
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Видео.
Как и обещали синоптики, 6 мая в Беларусь пришли грозы. В некоторых местах — и с градом. Фото- и видео непогоды появились в соцсетях, передает «Зеркало».
Грозы с градом и сильный ветер наблюдаются сегодня по всей территории страны. Например, в Смолевичском районе.
Первая майская гроза прошла и в Бресте — и тоже вместе с градом.
Под Минском из-за сильных ливней водители были вынуждены останавливаться на обочинах — видимость была практически нулевая.
Напомним, желтый уровень опасности объявили синоптики на 7 мая. Факторы риска все те же: сильный ветер и грозы.