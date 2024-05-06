закрыть
6 мая 2024, понедельник, 20:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

По Беларуси прошли грозы с градом

5
  • 6.05.2024, 19:01
  • 4,360
По Беларуси прошли грозы с градом

Видео.

Как и обещали синоптики, 6 мая в Беларусь пришли грозы. В некоторых местах — и с градом. Фото- и видео непогоды появились в соцсетях, передает «Зеркало».

Грозы с градом и сильный ветер наблюдаются сегодня по всей территории страны. Например, в Смолевичском районе.

Первая майская гроза прошла и в Бресте — и тоже вместе с градом.

Под Минском из-за сильных ливней водители были вынуждены останавливаться на обочинах — видимость была практически нулевая.

Напомним, желтый уровень опасности объявили синоптики на 7 мая. Факторы риска все те же: сильный ветер и грозы.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Всемирный день свежего воздуха
Всемирный день свежего воздуха Ирина Халип
Борьба против щупальцев Кремля
Борьба против щупальцев Кремля Леонид Невзлин
Лукашенко резко засуетился
Лукашенко резко засуетился Сергей Климовский
Беларусь в НАТО: миф или реальность?
Беларусь в НАТО: миф или реальность? Андрюс Кубилюс