По Беларуси прошли грозы с градом 5 6.05.2024, 19:01

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Видео.

Как и обещали синоптики, 6 мая в Беларусь пришли грозы. В некоторых местах — и с градом. Фото- и видео непогоды появились в соцсетях, передает «Зеркало».

Грозы с градом и сильный ветер наблюдаются сегодня по всей территории страны. Например, в Смолевичском районе.

Первая майская гроза прошла и в Бресте — и тоже вместе с градом.

Под Минском из-за сильных ливней водители были вынуждены останавливаться на обочинах — видимость была практически нулевая.

Напомним, желтый уровень опасности объявили синоптики на 7 мая. Факторы риска все те же: сильный ветер и грозы.