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Bloomberg: Нефтегазовая отрасль РФ столкнулась с кадровыми проблемами

  • 6.05.2024, 18:54
Bloomberg: Нефтегазовая отрасль РФ столкнулась с кадровыми проблемами

Из-за мобилизации.

Российская нефтегазовая промышленность столкнулась с нехваткой рабочей силы из-за мобилизации солдат на войну против Украины.

Об этом сообщает Bloomberg.

Недавние отчеты Центрального банка России указывают, что нехватка кадров сейчас бьет по предприятиям во всех сферах экономики.

В материале указывается, что в нефтегазовом секторе России в этом году не хватает около 40 000 сотрудников. Отрасль увеличила количество онлайн-объявлений о вакансиях в первом квартале на 24% по сравнению с предыдущим годом, ища не только квалифицированный персонал, но и низкоквалифицированных работников.

Представитель российского сервиса по поиску работы сообщил изданию, что нехватка кадров затронула богатые отрасли, имея в виду нефтегазовый сектор РФ. Он уточнил, что компании предлагают соискателям на работу большие зарплаты, однако с ними конкурирует государство, которое переманивает людей на военную службу.

Также людей заманивают большими зарплатами на оборонные заводы российской оборонной корпорации «Ростех», которая подняла оплату труда более чем на 17%.

Bloomberg пишет, что еще одним следствием агрессии России против Украины стало ограничение притока рабочей силы из-за рубежа.

«Международные санкции ослабили рубль, усилили инфляцию и усложнили международные денежные переводы, что сделало Россию менее привлекательной для мигрантов из стран бывшего СССР», - говорится в материале.

В прошлом году официальный чистый приток иностранных мигрантов в страну составил почти 110 тысяч человек, что составляет лишь четверть от уровня 2021 года.

Сразу после вторжения в Украину российский нефтегазовый сектор оказался объектом международных санкций, призванных снизить доходы Кремля. Однако отрасль продолжает работать, предоставляя России средства, необходимые для отправки солдат на передовую и закупки оружия для обстрелов украинских городов.

«Нехватка рабочей силы поднимает вопрос о том, сможет ли российская нефтегазовая отрасль поддерживать такие показатели в долгосрочной перспективе», - добавило Bloomberg.

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