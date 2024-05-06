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На Браславских озерах продали «дурдом»

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  • 6.05.2024, 18:44
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На Браславских озерах продали «дурдом»

За сколько необычный лот ушел на аукционе.

Региональные власти Витебской области продали на аукционе «БУТБ Имущество» комплекс капитальных строений бывшей Слободской психиатрической больницы.

Комплекс находится в деревне Слободка, на самом берегу озера Ильменек.

Продавались все здания бывшей психиатрической больницы, в том числе сарай-конюшня, гараж, склады, развлекательный клуб и морг. Общая площадь всех зданий почти 10 тысяч квадратных метров. Они размещены на земельном участке в 12 гектаров.

Начальная цена лота составила 220 тысяч рублей, или около $68 тысяч. Как пишет Realt.by, на прошедших торгах зарегистрировался только один участник. Ему и достался весь комплекс зданий по начальной цене, увеличенной на 5%, или 231 тысячу рублей (около 71 тысячи долларов).

Новым собственником зданий стало юридическое лицо. Компания, купившая здания, намерена предоставлять здесь социальные услуги пожилым гражданам и инвалидам с обеспечением проживания.

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