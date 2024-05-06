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Еще один самолет российской авиакомпании сломался во время рейса

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  • 6.05.2024, 18:25
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Еще один самолет российской авиакомпании сломался во время рейса

За первые три месяца текущего года у шести лайнеров в полете отказывали двигатели.

Пассажирский самолет Airbus A321 авиакомпании Nordwind «Северный ветер», вылетевший из Москвы в Оренбург, подал в воздухе сигнал бедствия и вернулся в аэропорт вылета, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Речь идет о рейсе NWS077, который, согласно данным онлайн-табло, вылетел в Оренбург в 13:27 мск. В 15:05 мск борт благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево, проведя в воздухе почти 40 минут. Решение о возврате в аэропорт вылета принял командир воздушного судна, уточнили в Росавиации. В момент перемены курса борт пролетал над Арзамасом в Нижегородской области, следует из данных сервиса Flightradar.

Причиной возврата судна в Москву стала разгерметизация кабины пилотов, сообщил источник ТАСС. После выявления технической неисправности самолет снизился с высоты 10 тыс. метров до 3 тыс. На какой-то момент самолет пропадал с радаров, но вскоре появился снова.

В России резко выросло число авиапроисшествий после введения санкций США и ЕС за войну в Украине. В 2023 году было зафиксировано не менее 74 различных поломок самолетов в воздухе, что на 38 больше, чем в 2022-м, подсчитывала немецкая исследовательская компания Jacdec.

На каждые 100 тыс. вылетов приходилось почти 10 авиапроисшествий, тогда как годом ранее — только пять, говорилось в анализе, полученном на основе данных исследовательской компании Cirium. К таким происшествиям аналитики отнесли случаи возгорания или иного выхода из строя двигателей во время полетов, повреждения шасси при приземлении, а также неисправности закрылков, приводящие к отклонению от курса.

В 2024 году череда авиаинцидентов продолжилась — только в январе их было десять. За первые три месяца года у шести лайнеров в полете отказывали двигатели.

В большинстве случаев серьезного ущерба или катастрофы удалось избежать, но постоянные технические неполадки создают значительный риск для пассажиров и усиливают нагрузку на пилотов.

До войны в Украине авиапарк российских компаний насчитывал 1031 самолет. Почти две трети флота составляли воздушные суда производства Boeing и Airbus.

«Санкции, введенные против российских авиакомпаний, существенно затруднили поддержание летной годности самолетов и их технического состояния», — говорил гендиректор литовской авиационной консалтинговой компании Friendly Avia Support Александр Ланецкий.

По его словам, после потери доступа к западным техническим руководствам в некоторых российских авиакомпаниях разработали собственные программы ремонта и обслуживания. «Эти импровизированные подходы вызывают опасения по поводу потенциальных последствий и безопасности», — отмечал Ланецкий.

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