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Житель Борисова утонул в луже

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  • 17.04.2024, 10:37
  • 4,618
Житель Борисова утонул в луже

Его обнаружили на одной из улиц города.

Житель Борисова упал в лужу и захлебнулся в ней. Как сообщили в пресс-службе ОСВОД, информация об обнаружении тела мужчины на одной из улиц города поступило в милицию. Он лежал лицом в луже и не подавал признаков жизни.

По данным ОСВОД, погибшим оказался 56-летний мужчина. Как установила экспертиза, он скончался в результате утопления. Было установлено, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, упал в лужу и захлебнулся в ней.

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