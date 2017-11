Hurts - белорусским фанатам: Так громко нам еще никто не подпевал! 13.11.2017, 13:20

Известный британский электропоп-дуэт выступил в Минске в четвертый раз в забитом битком Дворце спорта.

В Минске Hurts частые гости: один раз играли на фестивале «Мост», три – сольно (и каждый раз с аншлагом!). В четвертый раз Тео Хатчкрафт и Адам Андерсон приехали для того, чтобы презентовать в белорусской столице свой четвертый альбом Desire, вышедший в конце сентября, пишет kp.by.

График у Hurts плотный. Вечером в пятницу они выступали в Вильнюсе, а утром в воскресенье уже давали интервью на радио Unistar. После этого солист Тео выложил в инстаграм фото витража из главного корпуса БГУ (там находится радиостанция) с подписью: «Красивые витражи в Белорусском государственном университете. Сегодня мы выступаем во Дворце спорта. Прывiтанне!». А клавишник и гитарист Адам перед концертом успел побывать на Острове слез.

Тео Хатчкрафт выложил в инстаграм фото витража в главном корпусе БГУ. ФОТО: соцсети.

А Адам Андерсон успел побывать на Острове слез. ФОТО: соцсети.

Кстати, Адам накануне минского концерта в разговоре с журналистами признавался: Hurts в восторге от белорусских фанатов.

- Они очень страстно относятся к нашей музыке. На концертах всегда толпа, мы видим, как у людей эмоции бьют через край, и гордимся тем, что наша музыка находит у них такой отклик. Это что-то невероятное! - рассказал Адам.

И фанаты не подвели! Очередь начала выстраиваться у Дворца спорта еще утром, несмотря на промозглую погоду, а ближе к началу концерта ни на танцполе, ни на трибунах яблоку негде было упасть.

- Ничего себе, сколько народу! Там на ступеньках, что ли, сидят? Наверное, все билеты проданы? - обсуждали количество людей девушки на танцполе.

Самые преданные фанаты стояли в очередях с утра, чтобы непременно попасть в первый ряд.

Фото: ПАВЕЛ МАРТИНЧИК

Когда Hurts с пятнадцатиминутным опозданием вышли на сцену, зал взревел. Всю первую песню Ready To Go на трибунах желтым светилось слово Hello – заранее подготовленный фанатами флэшмоб. Тео тоже удивил белорусов, крикнув в ответ:

- Дзякуй, Минск!

Чтобы на трибуне зажглось слово Welcome, нужно было подсветить фонариком разложенные желтые листочки. Не все сориентировались сразу, но было красиво!

Фото: ПАВЕЛ МАРТИНЧИК

Концерт получился очень эмоциональным не только для фанатов, но и для самой группы.

Фото: ПАВЕЛ МАРТИНЧИК

- Пожалуйста, следите друг за другом. Если кто-то упадет, помогите ему!

Танцпол не сбавлял оборотов до конца концерта: все прыгали, танцевали, пели наизусть все песни (даже новые!), во время баллад зажигали фонарики на телефонах, разбрасывали конфетти в виде лепестков роз. Фанаты в первых рядах размахивали британским флагом и поднимали плакаты с признаниями в любви. Тео и Адам отвечали взаимностью: кому-то махали, кому-то улыбались, кому-то подмигивали. Тео, как и всегда, был в строгом черном костюме и белой рубашке, а Адам в этот раз предпочел военный мундир и штаны с красными лампасами.

Тео Хатчкрафт не изменяет себе: черный костюм, белая рубашка.

Фото: ПАВЕЛ МАРТИНЧИК

А клавишник и гитарист Hurts Адам Андерсон предпочел костюму военное обмундирование.

Фото: ПАВЕЛ МАРТИНЧИК

Формально Hurts - дуэт, но кроме них на сцене было еще трое музыкантов и две девушки на бэк-вокале.

Фото: ПАВЕЛ МАРТИНЧИК

Едва ли не каждую песню Тео предварял свои комментарием.

- Беларусь, это песня для вас! – так Hurts ожидаемо посвятили нам песню Rolling Stone, героиня которой как раз из Беларуси.

"Это песня для вас, Беларусь!"

Фото: ПАВЕЛ МАРТИНЧИК

- А это песня, чтобы танцевать. Все, кто сидит, встаньте, улыбнитесь своему соседу и начинайте танцевать, - скомандовал Тео перед песней Lights. После этого и до конца концерта на трибунах больше никто не сидел. А еще на этой песне Тео впервые исполнил свой коронный номер – начал бросать в зал белые розы, которые долетали аж до конца танцпола.

Тео много общался с залом и активно комментировал песни.

Фото: ПАВЕЛ МАРТИНЧИК

Зал пел наизусть все песни, в том числе и новые.

Фото: ПАВЕЛ МАРТИНЧИК

Ближе к концу солист Hurts прервался на длинное объяснение в любви белорусским поклонникам.

- Вы же знаете, как мы любим приезжать сюда? Здесь столько прекрасных людей, которым нравится наша музыка! Если бы не вы, нас бы здесь не было. Это песня для вас – старых фанатов, новых фанатов, тех, кто еще не определился.

После этого зазвучал главный хит – Wonderful Life, который зал пел так громко, что временами практически перекрывал музыкантов на сцене.

Группа активно общалась с залом, а зал - с группой.

Фото: ПАВЕЛ МАРТИНЧИК

"А теперь все прыгают!"

Фото: ПАВЕЛ МАРТИНЧИК

После лирической Wings, во время которой абсолютно весь зал поднял вверх включенные фонарики, Hurts попрощались и ушли со сцены. Но буквально через минуту вернулись на бис еще на две песни – хит Beautiful Ones с нового альбома («Еще никто не подпевал нам так громко! Спасибо!») и балладу Stay с первого.

- Спасибо, мы вас любим! Скоро увидимся! Спокойной ночи! - попрощались Тео и Адам, на этот раз уже окончательно.

На песне Beautiful Ones Тео признался, что так громко, как в Минске, им еще нигде не подпевали.

Фото: ПАВЕЛ МАРТИНЧИК

- Я думала, в прошлый раз они зал раскачали, но сегодня вообще что-то нереальное было! - обсуждали концерт своих кумиров компании в очередях. - Может, съездить на них в Европу? А то когда еще снова до нас доберутся...

Отличным на концерте был не только звук, но и свет.

Фото: ПАВЕЛ МАРТИНЧИК