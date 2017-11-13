Активист из Лиды: Поубираем всех этих лениных из Беларуси 2 13.11.2017, 15:57

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Витольд Ашурок

Витольд Ашурок добился отмены заведенного против него административного дела.

Витольд Ашурок из Березовки Лидского района получил из милиции письменное сообщение, в котором говорится, что дело о мелком хулиганстве в отношении него прекращено в результате проверки. 7 ноября Витольд Ашурок возложил венок из черепами к памятнику Ленину в своем городке, передает «Радыё Свабода».

Витольд Ашурок 7 ноября возложил к памятнику Ленину в Березовке венок с черепами и прикрепленной к нему надписью: «Гори в аду, палач». По словам Ашурка, венок через полчаса исчез от памятника Ленина, но вечером к нему пришли милиционеры, чтобы взять объяснения. От объяснений Ашурок отказался, а милиционеры не стали настаивать и ушли.

И вот сегодня Ашурак получил письменное сообщение из милиции, в котором говорится, что дело о мелком хулиганстве в отношении него прекращено в результате проведенной проверки.

«Наконец я дожил до времени, когда заслуженное отношение к вождю большевистского переворота стало считаться нормой жизни в Беларуси, а не хулиганством. Вот и пришло время, когда и этот изверг словно оказался за колючей проволокой от нас. А наш следующий шаг - добиваться, чтобы сейчас всех этих лениных поубирают со всей Беларуси », - отметил Витольд Ашурок.

Он объяснил «Свабодзе», что сделал это для того, чтобы напомнить о тех миллионов людей, которых убили большевики. Венок активисты купили в магазине.

«Посчитали, что цветы будут такому палачу слишком, то цветы состригли. Прикрепили изображения черепов и надпись "Гори в аду, палач". Добавили немного колючей проволоки, чтобы было красочно. Колючая проволока - это символ большевизма », - рассказывает Ашурак.

Оставили возле памятника и традиционные для такого места гвоздики.