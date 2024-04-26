США выделят $6 миллиардов на закупку оружия для Украины 1 26.04.2024, 21:14

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Пентагон раскрыл, что будет в пакете помощи.

США выделят 6 млрд долларов на закупку у американской индустрии военной помощи Украине, объявил американский министр обороны Ллойд Остин в пятницу, 26 апреля, пишет New Voice.

Во время брифинга после заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (Рамштайн) Остин подчеркнул, что это крупнейший пакет помощи на сегодняшний день.

По его словам, речь о перехватчиках для систем ПВО Patriot NASAMS, системах для борьбы с дронами, вспомогательном оборудовании, артиллерийских боеприпасах, снарядах «воздух-земля», обслуживании и так далее.

Также указывается оборудование для интеграции западных пусковых установок, ракет и радаров с украинскими системами ПВО, средства противодействия дронам, радиолокационные станции, противоартиллерийские радары, дроны Switchblade и Puma и средства поддержки украинского производства дронов.

Кроме того, США планируют заказать беспилотные авиационные комплексы, тактические транспортные средства для буксировки вооружения и техники, стрелковое оружие и патроны к нему и запчасти и техническое обслуживание.