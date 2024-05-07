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Под Минском женщина по указке мошенников выписала из квартиры родных и продала ее

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  • 7.05.2024, 19:49
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Под Минском женщина по указке мошенников выписала из квартиры родных и продала ее

В итоге осталась без жилья и денег.

Женщина в одном из райцентров Минской области поверила мошенникам и лишилась более 36 тысяч долларов. Она написала заявление в милицию. Об этом сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

«В мессенджере потерпевшей поступил звонок от якобы работника банка, который сообщил о готовности платежной карты, на что женщина возразила, что не является их клиентом и ничего не заказывала. Далее ей позвонил представитель службы безопасности банка, где она обслуживается, и сообщил, что мошенники оформили несколько кредитов на ее имя. Для убедительности собеседник общался с потерпевшей по видеосвязи», — рассказали в столичной милиции.

По указанию мошенника женщина установила приложение удаленного доступа, взяла кредит и перевела деньги на специальный счет.

Однако на этом аферисты не остановились, а начали запугивать ее, что от ее имени продается квартира, где она живет с семьей. Потерпевшей позвонил лжеследователь и предложил поучаствовать в «спецоперации» по поимке мошенников, которые продают ее жилье. Она по его инструкции выписала из квартиры всех родственников и продала квартиру, поскольку ее убедили, что сделку аннулируют, как только задержат преступников. Она привезла деньги в Минск и передала их курьерам.

В итоге сейчас она и без жилья, и без денег.

По данному факту проводится проверка.

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