«Победа» готовится к открытию 3 7.05.2024, 19:38

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Первые кадры обновленного кинотеатра.

Фрески, лепнина, мозаичные полы – многое будет отсылать к истории. Но в целом это будет современный мультиплекс, пишет «Точка».

Кровля уже установлена, окна заменены. Вот-вот и главный фасад кинотеатра обретет свой окончательный вид.

Еще кипит работа. Но строители делают все возможное, чтобы успеть к 3 июля.

Но кое-что уже можно оценить. И восхититься!

Например, полукруглыми фресками.

Впечатляют и мозаичные полы.

Как будет выглядеть кинотеатр

Стиль кинотеатра останется прежним, с деталями на фасаде, залом с колоннами и лепниной, восстановленной специалистами «Белреставрации». Но внутри «Победа» превратится в мультиплекс: кинотеатр получит пять залов на 284 места и два объекта общественного питания.

Каждый из кинозалов будет выполнен в определенной тематике: например, один из них будет вдохновлен фильмом "Белые росы". Также установят современные сиденья для двоих и диваны для удобства зрителей.

Здание было построено по проекту Иосифа Лангбарда и Михаила Бакланова на месте бывшего Клуба пищевиков. Кинотеатр включен в список историко-культурного наследия Беларуси.

Свои двери «Победа» открыла для посетителей в 1950 году. Высокие потолки, колонны и сияющие люстры – кинотеатр воплощал собой эстетику сталинского ампира.

Это единственный кинотеатр Беларуси, который был принят в престижную международную ассоциацию Europa Cinemas.