«Не может доверять даже своей семье»: чего боится Лукашенко?1
- 28.05.2024, 13:37
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Подсознание выдает глубинные фобии правителя.
Лукашенко, комментируя гибель президента Ирана Ибрагима Раиси, рассказал о своих страхах. Белорусский правитель заявил, что в смерти иранского лидера виноваты США, так как они наложили санкции на его вертолет.
«Они же ввели санкции, по-моему, и против судов в России, и против нас, против моего, допустим, самолета», — выдал свой страх умереть в авиакатастрофе Лукашенко.
Белорусский правитель не впервые публично проговаривает свои страхи. Сайт Charter97.org вспоминает, чего боится Лукашенко.
НАТО и белорусские добровольцы
Один из последних случаев, когда Лукашенко делился страхами, случился во время выступления на так называемом ВНС. Диктатор рассказал о сценарии, при котором белорусские добровольцы «готовятся зайти в Беларусь, объявить там свою власть и обратиться к НАТО»:
Также диктатор заявил, что американцы готовят белорусскую освободительную армию:
— Ее основу должны составить полк Калиновского и другие добровольческие формирования, Белорусский добровольческий корпус.
О подобных сценарий Лукашенко высказывался не единожды. 8 апреля 2024 года он рассказывал о войсках НАТО в Беларуси новому замглавы своей администрации Владимиру Перцову.
Гаагский трибунал
На главу Кремля Владимира Путина, развязавшего полномасштабную агрессию против Украины, уже выдан ордер на арест Международным уголовным судом. Его обвинили в незаконном перемещении украинских детей. Перед Лукашенко же эта перспектива только маячит, и она его явно пугает.
Белорусский правитель нервно реагировал на сбор материалов по делу о незаконном перемещении украинских детей в Беларусь:
— А меня в уголовный суд! За что? Когда начался этот процесс детей оздоровление, я как-то упустил, не знал даже, за что туда везут. Меня уже в уголовный суд за это. Это уже мерзавцы дальше некуда. Это уже хватаются за что попало.
Лукашенко ни раз вспоминал судьбу своего друга, бывшего югославского диктатора Слободана Милошевича, умершего в тюрьме, дожидавшись приговора суда в Гааге.
Народное восстание и подвал в Гомельской области
После 2020 года, когда белорусский народ вышел на протесты, Лукашенко регулярно рассказывает о своих страха перед восстанием.
«Поводов для самоуспокоения я не вижу. Причины я много раз излагал. Могу их повторить еще раз. Самое главное, мы не знаем, что они выбросят в очередной раз. Там работают специалисты, извините за откровенность, не чета нашим. Которые совершили немало так называемых цветных революций, мятежей, в результате которых разрушены страны, изнасилованы главы государств, посажены на кол (фамилии не называю) и так далее», — вспоминал Лукашенко о судьбе ливийского диктатора Муаммара Каддафи, убитого восставшим народом.
Белорусский правитель рассказывал и о готовящемся мятеже и его устранении. К этому, по его словам, были причастны спецслужбы США.
«В планах захват ребенка, [думали: ] «Посадим в погреб». <…> В Гомельской области погреб подготовили. Мы задержали группу — они показали, как все планировали», — рассказывал Лукашенко.
Психолог: Лукашенко не может доверять даже самым близким
Почему белорусский правитель постоянно озвучивает свои страхи? Сайт Charter97.org на условиях анонимности попросил прокомментировать его поведение психолога:
— Публично говорить о том, что ты чего-то боишься, для таких людей, как Лукашенко, является признаком слабости. Они не могут себе это позволить. Поэтому пытаются говорить об это завуалированно.
Лукашенко — очень одинокий человек. Ведь диктаторы не могут доверять даже самым близким — членам своих семей. Такие люди боятся предательств, заговоров. Все страхи и переживания он накапливает в себе. Однако начинает работать подсознание. Нехотя Лукашенко начинает делиться своими переживаниями в публичных разговорах с подчиненными, журналистами.
Не думаю, что он сознательно проговаривает страхи, использую психологическую практику. Это непреднамеренная попытка выплеснуть то, что его съедает изнутри.