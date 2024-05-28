«Не может доверять даже своей семье»: чего боится Лукашенко? 1 28.05.2024, 13:37

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Коллаж: Charter97.org

Подсознание выдает глубинные фобии правителя.

Лукашенко, комментируя гибель президента Ирана Ибрагима Раиси, рассказал о своих страхах. Белорусский правитель заявил, что в смерти иранского лидера виноваты США, так как они наложили санкции на его вертолет.

«Они же ввели санкции, по-моему, и против судов в России, и против нас, против моего, допустим, самолета», — выдал свой страх умереть в авиакатастрофе Лукашенко.

Белорусский правитель не впервые публично проговаривает свои страхи. Сайт Charter97.org вспоминает, чего боится Лукашенко.

НАТО и белорусские добровольцы

Один из последних случаев, когда Лукашенко делился страхами, случился во время выступления на так называемом ВНС. Диктатор рассказал о сценарии, при котором белорусские добровольцы «готовятся зайти в Беларусь, объявить там свою власть и обратиться к НАТО»:

— Не знаю почему выбрали Кобринский район... он же не у самой границы... хотят захватить, объявить власть, обратиться в НАТО, ввести войска. Первыми будут идти «дэмакратычныя сілы», второй шеренгой — войска НАТО.

Также диктатор заявил, что американцы готовят белорусскую освободительную армию:

— Ее основу должны составить полк Калиновского и другие добровольческие формирования, Белорусский добровольческий корпус.

О подобных сценарий Лукашенко высказывался не единожды. 8 апреля 2024 года он рассказывал о войсках НАТО в Беларуси новому замглавы своей администрации Владимиру Перцову.

Гаагский трибунал

На главу Кремля Владимира Путина, развязавшего полномасштабную агрессию против Украины, уже выдан ордер на арест Международным уголовным судом. Его обвинили в незаконном перемещении украинских детей. Перед Лукашенко же эта перспектива только маячит, и она его явно пугает.

Белорусский правитель нервно реагировал на сбор материалов по делу о незаконном перемещении украинских детей в Беларусь:

— А меня в уголовный суд! За что? Когда начался этот процесс детей оздоровление, я как-то упустил, не знал даже, за что туда везут. Меня уже в уголовный суд за это. Это уже мерзавцы дальше некуда. Это уже хватаются за что попало.

Лукашенко ни раз вспоминал судьбу своего друга, бывшего югославского диктатора Слободана Милошевича, умершего в тюрьме, дожидавшись приговора суда в Гааге.

Народное восстание и подвал в Гомельской области

После 2020 года, когда белорусский народ вышел на протесты, Лукашенко регулярно рассказывает о своих страха перед восстанием.

«Поводов для самоуспокоения я не вижу. Причины я много раз излагал. Могу их повторить еще раз. Самое главное, мы не знаем, что они выбросят в очередной раз. Там работают специалисты, извините за откровенность, не чета нашим. Которые совершили немало так называемых цветных революций, мятежей, в результате которых разрушены страны, изнасилованы главы государств, посажены на кол (фамилии не называю) и так далее», — вспоминал Лукашенко о судьбе ливийского диктатора Муаммара Каддафи, убитого восставшим народом.

Белорусский правитель рассказывал и о готовящемся мятеже и его устранении. К этому, по его словам, были причастны спецслужбы США.

«В планах захват ребенка, [думали: ] «Посадим в погреб». <…> В Гомельской области погреб подготовили. Мы задержали группу — они показали, как все планировали», — рассказывал Лукашенко.

Психолог: Лукашенко не может доверять даже самым близким

Почему белорусский правитель постоянно озвучивает свои страхи? Сайт Charter97.org на условиях анонимности попросил прокомментировать его поведение психолога:

— Публично говорить о том, что ты чего-то боишься, для таких людей, как Лукашенко, является признаком слабости. Они не могут себе это позволить. Поэтому пытаются говорить об это завуалированно.

Лукашенко — очень одинокий человек. Ведь диктаторы не могут доверять даже самым близким — членам своих семей. Такие люди боятся предательств, заговоров. Все страхи и переживания он накапливает в себе. Однако начинает работать подсознание. Нехотя Лукашенко начинает делиться своими переживаниями в публичных разговорах с подчиненными, журналистами.

Не думаю, что он сознательно проговаривает страхи, использую психологическую практику. Это непреднамеренная попытка выплеснуть то, что его съедает изнутри.