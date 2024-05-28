Боррель: Страны ЕС начали снимать ограничения для Украины на удары по территории РФ 2 28.05.2024, 22:22

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Жозеп Боррель

Согласно законам войны, нет никаких противоречий в ударах ВСУ по территории России.

Страны Европейского Союза начали разрешать Украине наносить удары по российской территории, но этот вопрос продолжают обсуждать, сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

«Позволяем ли мы использовать оружие на российской территории? Государства-члены начали решать это, снимая такое ограничение. Еще одна важная вещь для обсуждения сегодня», — заявил Боррель перед заседанием министров обороны стран ЕС.

Он добавил, что «согласно законам войны, нет никаких противоречий» в ударах Украины по территории России. Но часть государств будет опасаться риска эскалации.

«Но вы должны найти баланс между риском эскалации и необходимостью украинцев защищаться. Потому что, конечно, вы не можете направиться туда, откуда происходят атаки, вы находитесь в абсолютно асимметричной ситуации», — подчеркнул глава дипломатии ЕС.

Как известно, страны Запада изначально запретили Украине использовать свое оружие для нанесения ударов по территории России, его можно было использовать только для ударов по территориям Украины, оккупированных Россией, включая аннексированный в 2014 году Крым.

Этот вопрос стал более актуальным после того, как украинским военным начали передавать дальнобойные ракеты с радиусом действия до 300 километров. Сейчас несколько стран уже заявили, что они разрешили использовать свое оружие для ударов по России. В частности, такое заявление сделал министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон.