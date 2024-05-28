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Роналду стал лучшим бомбардиром в Саудовской Аравии

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  • 28.05.2024, 21:22
Роналду стал лучшим бомбардиром в Саудовской Аравии
Криштиану Роналду

Португальский футболист установил два рекорда.

39-летний Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром сезона в Саудовской Аравии, выступая за «Аль-Наср».

В заключительном туре против «Аль-Иттихада» (4:2) португалец оформил дубль и в итоге завершил чемпионат в статусе лучшего бомбардира с 35 голами.

Более того, этот результат стал рекордом в истории чемпионата Саудовской Аравии. Роналду обошел марокканца Абдерразака Хамдаллу, который забил 34 гола в сезоне-2018/19.

Также пятикратный обладатель «Золотого мяча» стал первым в истории футболистом, которому удалось выиграть гонку бомбардиров сразу в четырех странах. До этого Криштиану становился лучшим голеадором в Испании, Италии и Англии.

«Аль-Наср» завершил сезон на втором месте в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. Всего во всех турнирах за клуб Роналду провел 43 матча, забил 42 гола и сделал 13 ассистов.

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