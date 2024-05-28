Испания предоставит Украине дополнительные системы ПВО 28.05.2024, 22:54

Об этом сообщил Зеленский.

Украина договорилась с Испанией о помощи в усилении противовоздушной обороны, но ее детали не раскрывают до одобрения всех поставок. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в Лиссабоне во вторник, 28 мая.

По словам главы государства, двусторонние соглашения о безопасности предусматривают долгосрочные обязательства государств по поставке военной помощи, и подчеркнул, что приоритетом сейчас является противовоздушная оборона.

«Среди этих соглашений есть договоренность со странами, у которых есть системы противовоздушной обороны. Что касается, например, Испании, там я бы обратил на это внимание, у нас действительно были соответствующие договоренности, и будет дополнительное ПВО в отношении конкретных систем и конкретно ракет. Я просто не хочу говорить сейчас о некоторых деталях, пока эти системы не пришли», - сказал Зеленский.