До +29 градусов ожидается в Беларуси в среду 28.05.2024, 22:38

Местами пройдут дожди.

Дожди с грозами ожидаются в Беларуси 29 мая, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду ночью будет небольшая облачность и преимущественно без осадков. Днем ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах по северу сгустится слабый туман. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем юго-восточный 3-8 м/с, а при грозах порывы усилятся до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит плюс 10-16 градусов, а днем - 24-29 градусов.