закрыть
28 мая 2024, вторник, 22:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

До +29 градусов ожидается в Беларуси в среду

  • 28.05.2024, 22:38
До +29 градусов ожидается в Беларуси в среду

Местами пройдут дожди.

Дожди с грозами ожидаются в Беларуси 29 мая, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду ночью будет небольшая облачность и преимущественно без осадков. Днем ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах по северу сгустится слабый туман. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем юго-восточный 3-8 м/с, а при грозах порывы усилятся до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит плюс 10-16 градусов, а днем - 24-29 градусов.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Украина ответила Путину
Украина ответила Путину Леонид Невзлин
«Четыре источника» и визит в Беларусь
«Четыре источника» и визит в Беларусь Виталий Портников
Сигналы и знаки
Сигналы и знаки Ирина Халип
Генералов берут пачками
Генералов берут пачками Владимир Пастухов