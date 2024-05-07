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В Украине появится новый род войск

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  • 7.05.2024, 19:40
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В Украине появится новый род войск

Кабмин Украины поддержал создание Сил беспилотных систем.

Кабинет министров Украины поддержал проект указа президента о создании отдельного рода войск в ВСУ – Сил беспилотных систем.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Facebook-страницу Умерова.

«Силы беспилотных систем – это современное и необходимое решение для эффективного использования нашего боевого потенциала и технологического превосходства над врагом на всех уровнях – стратегическом, оперативном и тактическом – с помощью беспилотных систем в воздухе, на суше и на море. Для реализации этой инициативы Министерство обороны подготовит и внесет на заседание правительства соответствующий проект Закона Украины», – написал Умеров.

По словам Умерова, создание сил беспилотных систем будет способствовать усилению обороноспособности украинских военных на фронте.

Ранее Зеленский поручил Кабмину и Генштабу разработать вопрос создания в структуре ВСУ Сил беспилотных систем как отдельного рода сил.

«По результатам проработки внести соответствующие предложения на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины», - говорится в указе президента Украины.

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