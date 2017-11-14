Инфляция разогревается «коммуналкой», бензином и овощами 3 14.11.2017, 11:43

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Власти перестали сдерживать потребительские цены.

Потребительские цены в Беларуси за 10 месяцев выросли на 3,9%, в т.ч. в октябре к сентябрю – на 1,2%. Это самый большой месячный рост с февраля прошлого года. Однако такой рывок вряд ли помешает уложиться в прогнозные показатели инфляции до конца года.

После нескольких месяцев сдерживания цены начали расти сразу по многим позициям, особенно в сфере услуг и на продовольственные товары. В то же время базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в октябре 2017 г. по сравнению с сентябрем составил 100,4%, с декабрем 2016 г. – 102,6%, пишет Роман Куницкий для «Экономической газеты».

Потребительские цены на продовольственные товары только в октябре увеличились на 1,3%, тогда как с начала года – на 2,9%. В целом продукты питания и безалкогольные напитки за месяц подорожали на 1,47%. В частности, цены на мясо и мясопродукты выросли на 0,04%, на молоко, молочные продукты – на 1,08%, сыры – на 1,84%, масло животное – на 2,1%, растительное масло (кроме оливкового) – на 0,1%, масло оливковое – на 0,53%, муку пшеничную и кондитерские изделия – на 0,4%, хлеб и хлебобулочные изделия – на 0,68%, соль – на 0,43%, яйца куриные – на 4,48%. В то же время цены на рыбу и рыбопродукты сократились за октябрь на 0,08%, сахар-песок – на 2,08%, чай – на 0,94%, кофе – на 1,15%, крупу и бобовые – на 0,31%, макаронные изделия – на 0,68%.

Главным источником «продовольственной» инфляции стала плодоовощная продукция. В целом цены на нее увеличились за октябрь на 9,48%. Если картофель сезонно подешевел на 10,45%, то цены на овощи выросли сразу на 37,3%, а на фрукты – на 2,73%. В частности, свежие помидоры подорожали на 87,1%, огурцы – более чем вдвое, что в итоге перевесило столь же сезонное снижение цен на морковь, капусту и свеклу.

Цены на табачные изделия увеличились за октябрь на 0,34%, на алкогольные напитки – на 1,07%, в т.ч. на водку – на 1,59%, а на пиво – на 0,26%.

Цены на непродовольственные товары в октябре в целом увеличились на 0,5%, а с начала года – на 2,7%. На отдельные товарные группы цены росли разнонаправленно и с различными темпами – во многом под влиянием рыночных факторов. Так, за октябрь т.г. цены на одежду выросли на 0,26%, ткани и пряжу – на 0,63%, мебель – на 1,9%, ковры и ковровые изделия – на 0,54%, текстильные изделия – на 0,3%, телерадиотовары – на 0,53%, электротовары – на 0,47%, стройматериалы – на 0,1%, галантерея – на 0,32%, медикаменты – на 0,37%, часы – на 0,56%, легковые автомобили – на 1,63%, велосипеды и мотоциклы – на 0,89%, синтетические моющие средства – на 0,62%, парфюмерно-косметические товары – на 0,67%, печатные издания – на 0,68%. В то же время цены на обувь снизились на 1,84%, ювелирные изделия – на 1,14%.

После 3-месячного перерыва цены на бензин и дизтопливо в октябре выросли на 1,66%, а с начала года – на 7%.

Тарифы на услуги увеличились за октябрь на 2,1%, а с начала года – на 8,1%. Основной «толчок» обеспечили тарифы на жилищно-коммунальные услуги, которые после 4 месяцев затишья, под разговоры об экономии и оптимизации затрат, выросли за октябрь сразу на 5,9%, в т.ч. электроснабжение – на 7,97%, газоснабжение – на 6,98%, водоснабжение – на 5,47%, пользование лифтом – на 4,58%, техобслуживание жилых помещений – на 7,35%. В итоге за 10 месяцев т.г. тарифы ЖКУ выросли на 15,1%.

Бытовые услуги подорожали на 0,75%, в т.ч. ремонт обуви – на 0,47%, химчистка – на 1,07%. Тарифы на услуги связи в сентябре почти не изменились, увеличившись всего на 0,01%, туристические услуги подорожали на 0,4%, медицинские – на 0,7%, культуры – на 1,84%. Услуги гостиниц подешевели в октябре на 0,88%, общежитий – на 0,71%, санаторно-оздоровительные – на 1,33%. Услуги пассажирского транспорта подорожали в октябре на 1,63%, прежде всего за счет городского транспорта, тарифы на котором увеличились за месяц на 6,8%, а с начала года – на 8,11%.

В заключение отметим, что, по официальным оценкам, инфляция отражается на группах населения с разными доходами почти равномерно. Так, индекс потребительских цен по республике для 10% наименее и наиболее обеспеченных домашних хозяйств в сентябре т.г. по отношению к августу составил 100,1%, к декабрю 2016 г. – 102,7% и 102% соответственно.