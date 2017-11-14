КГБ получит неограниченный доступ к системе видеонаблюдения 8 14.11.2017, 16:27

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Все камеры наблюдения Минска объединят в государственную сеть.

Информацию из республиканской системы видеонаблюдения за общественной безопасностью МВД, КГБ, МЧС, Департамент финансовых расследований КГК, Служба безопасности и Оперативно-аналитический центр при Лукашенко смогут получать без ограничений в отношении источников и объема. Это следует из постановления Совета министров, опубликованного на Национальном правовом интернет-портале, пишет tut.by.

Напомним, что в мае этого года Александр Лукашенко подписал указ № 187 «О республиканской системе мониторинга общественной безопасности». Он предполагает создание централизованной системы видеомониторинга в Беларуси. Решение о создании такой системы приняли в марте на совещании у Лукашенко.

Основная задача системы мониторинга — «наблюдение за состоянием общественной безопасности в целях обеспечения общественного порядка, профилактики, выявления, раскрытия и пресечения преступлений, других правонарушений, розыска лиц, их совершивших, и лиц, без вести пропавших, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

Система мониторинга будет обеспечивать непрерывный в режиме реального времени сбор информации. Ее будут обрабатывать и хранить. Информацию будут получать с локальных систем видеонаблюдения, специальных детекторов и датчиков, которые объединят единой платформой.

Без ограничений в отношении источников и объема информацию из системы мониторинга смогут получать МВД, КГБ, МЧС, Департамент финансовых расследований КГК, Служба безопасности президента и Оперативно-аналитический центр при Лукашенко.

Также данные могут предоставлять Госпогранкомитету и Государственному таможенному комитету.

Ранее глава МВД Игорь Шуневич рассказывал, что вся информация будет поступать в один центр.

«Операторы регистрируют различные правонарушения, происшествия и так далее и передают в соответствующую службу информацию для реагирования. Эта система применяется во многих странах, это экономия сил и средств, а эффективность и скорость реагирования увеличивается в разы», — считает Шуневич.

Как сообщалось, оператором системы мониторинга будет либо государственная компания, либо «надежный частник, готовый стать инвестором». Речь идет о сумме до 100 млн долларов.