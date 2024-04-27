Генерал Тертель был совравши Телеграм-канал «Письма к дочери»

27.04.2024, 11:46

Вооруженный противник в ответ может больно выстрелить.

Генерал Тертель немножко поскандалил на внешнем контуре. Сказал что они провели острую чекистскую операцию, чтобы предотвратить атаку боевых дронов из Литвы. И многие ответственные и не очень лица сказали, что генерал Тертель был совравши.

Так я хочу сказать, что не согласен с этой клеветой. Что генерал Тертель сказал чистую правду. Просто не упомянул некоторые мелкие детали. Ну там, во-первых, это были не дроны, а дрон. Во-вторых, не военный, а гражданский. В-третьих, не с бомбами, а с сигаретами. И в-четвертых, он собирался лететь не из Литвы в Беларусь, а из Беларуси в Литву.

Но в остальном-то правда. Дрон же был. И они своей острой чекистской операцией этот дрон предотвратили.

И когда назвал адрес больницы в Киеве и сказал, что там лечат бойцов из полка Калиновского, это тоже была правда. А то, что в больнице лечат не военных, а детей, то это уже несущественные детали. Вот больница по указанному адресу есть? Есть. Лечат в этой больнице? Лечат. То есть не просто так человек сказал, лишь бы сказать. А сказал после успешно проведенной разведывательной операции.

А какой мы можем сделать из всего этого вывод? Мы можем сделать вывод, что свой хлебушек КГБ кушает не зря и звездочки на погоны ему не просто так падают. А падают по делу.

Вот это вот предотвращение атаки дронов и разоблачение детской больницы в Киеве, оно же ничем не отличается от всей остальной деятельности генерала Тертеля по отдельности и всех остальных белорусских генералов вместе взятых.

Сначала они придумывают себе террориста, который хотел взорвать самолет. А потом, всем своим спецназом в полной боевой идут арестовывать бабушку, которая продала этому террористу молока. Сначала организовывают группу контрабандистов, чтобы возить через границу дешевую водку и сигареты. А потом показывают в телевизоре разгром отряда вражеских диверсантов. И это я не говорю про регулярное разоблачение экстремистского подполья, которое в глобальной сети Интернет подрывает стабильность лайками.

Просто раньше белорусские генералы в основном держали себя в рамках государственных границ Республики Беларусь. А сейчас им в рамках государственных границ Республики Беларусь стало тесно. И белорусские генералы начали выходить на большую международную арену.

Но на эту арену они же выходят со своим старым репертуаром. А зрители на международной арене к такому репертуару еще пока не привыкли. Вот сказал генерал Тертель про больницу в Киеве, а в Киеве эту больницу эвакуировали.

И эта неискушенность международного зрителя несет, конечно, белорусской стабильности некоторые нездоровые риски. Вот в другой раз, когда какой-нибудь генерал опишет, где конкретно он собирается дать НАТО по зубам, НАТО же может нечаянно услышать. И принять превентивные меры. А это чревато трагическими для генералов последствиями.

Потому что спецназ генерала Тертеля в полной боевой хорош против бабушек с молоком и девушек в белом с цветами. А даже с легко вооруженным программистом этот спецназ справляется с трудом и жертвами среди личного состава. Потому что не подписывался спецназ генерала Тертеля на вооруженного противника. Потому что вооруженный противник в ответ может больно выстрелить.

Да оно и генералу Тертелю не надо. Просто белорусские генералы умеют думать о звездочках на погонах. А об отдаленных последствиях в виде СБУ и настоящих дронов уже не очень.

Телеграм-канал «Письма к дочери»