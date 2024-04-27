Боевик «Черный Ленин» назвал истинную причину ликвидации американца Рассела Бентли на Донбассе 6 27.04.2024, 11:54

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Обнародовано видео.

В Сети появилось видео, на котором пособник войск РФ на Донбассе Бенес Айо, известный по кличке «Черный Ленин», рассказывает об истинной причине убийства своего друга, американского наемника Рассела Бентли.

Данное видео с детальным рассказом Бенеса Айо о причине убийства «Техаса», а также многих других преступлениях, которые на оккупированной территории Донбасса осуществляют войска РФ, опубликовал в Telegram и YouTube известный украинский журналист и блогер Денис Казанский.

На записи пособник российских наемников на Донбассе Бенес Айо рассказывает не только об убийстве своего друга из США, но также и о других преступлениях армии РФ на Донбассе.

На видео «Черный Ленин» рассказывает, что американца лишили жизни вовсе не из-за подозрений в шпионаже в пользу стран-участников НАТО, а из—за того, что Рассел Бентли очень много знал о преступлениях Российской Федерации на Востоке Украины.