Грета Тунберг блокировала вход в шведский парламент 2 9.05.2024, 18:17

Экоактивистку оштрафовали.

Стокгольмский суд оштрафовал экоактивистку Грету Тунберг за невыполнение приказа полиции после того, как она дважды заблокировала вход в риксдаг (однопалатный парламент) Швеции, сообщает Reuters. Размер штрафа — 6 тыс. крон (около $550).

Тунберг и еще четверо активистов заблокировали главные входы в парламент Швеции в рамках «сидячей акции» против изменения климата и «политического бездействия» 12 и 13 марта. Во второй день сотрудники правоохранительных органов насильно остановили акцию и задержали активистку.

Грета Тунберг стала одной из самых знаменитых экоактивисток после того, как в 2018 году впервые вышла к зданию шведского риксдага с самодельным плакатом с надписью Skolstrejk For Klimatet («Школьная забастовка за климат»). Несколько недель Тунберг вместо посещения школы приходила к парламенту. Так она пыталась добиться от властей принимать больше мер по борьбе с изменениями климата.

Ее неоднократно задерживали во время экологических акций протестов.