«Неоспоримые подтверждения»: Минобороны России стали интернет-мемом 5 14.11.2017, 16:42

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Минобороны РФ очередной раз попались на фейке.

Сегодня Минобороны России опубликовало скриншот из мобильной игры и выдало его за «неоспоримое подтверждение» прикрытия американскими военными боевиков ИГИЛ. Пользователи соцсетей принялись собирать другие «доказательства», проиллюстрированные скриншотами из игр, пишет tut.by.