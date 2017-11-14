«Неоспоримые подтверждения»: Минобороны России стали интернет-мемом

«Неоспоримые подтверждения»: Минобороны России стали интернет-мемом5
- 14.11.2017, 16:42
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Минобороны РФ очередной раз попались на фейке.
Сегодня Минобороны России опубликовало скриншот из мобильной игры и выдало его за «неоспоримое подтверждение» прикрытия американскими военными боевиков ИГИЛ. Пользователи соцсетей принялись собирать другие «доказательства», проиллюстрированные скриншотами из игр, пишет tut.by.
Неопровержимое доказательство использования США в Сирии кассетных бомб pic.twitter.com/53NeNpcKe9— Bob Farber (@Bobchensk) 14 ноября 2017 г.
Министерство гастрономической обороны публикует НЕОСПОРИМЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА умелой работы нашего шеф-повара. pic.twitter.com/gt3bt3gUme— ВьетКафе 🍜 (@vietcafe) 14 ноября 2017 г.
Минобороны опубликовало уникальные кадры спецоперации ССО РФ в Сирии pic.twitter.com/2uQqMkOLn7— Д///ИХАД (@tvjihad) 14 ноября 2017 г.
Неоспоримое подтверждение обороны Алеппо pic.twitter.com/OAGYqgF2YZ— Никотинка с Бровями (@Yoghikitt) 14 ноября 2017 г.
Неоспоримое подтверждение бомбардировки американской артиллерией базы сирийских миротворцев под Дамаском pic.twitter.com/gOwaP4NXNI— Лентач (@oldLentach) 14 ноября 2017 г.
На фотоснимках, сделанных 9 ноября 2017 года российскими беспилотными аппаратами, зафиксированы несогласованные с Россией учения НАТО в Восточной Европе в нескольких километрах от российской границы pic.twitter.com/kiFop0nphC— Лентач (@oldLentach) 14 ноября 2017 г.
Копия секретного отчёта Госдепа США о реальном госдолге (млрд) pic.twitter.com/RW482dC2QD— Лентач (@oldLentach) 14 ноября 2017 г.
Неопровержимое доказательство того, что лидеры ИГИЛ скрылись в горах с помощью американской техники pic.twitter.com/gG3c4p8N2o— Денис Чужой (@fe_city_boy) 14 ноября 2017 г.
неопровержимое свидетельство расстрела американскими полицейскими мирной демонстрации цветных в далласе pic.twitter.com/k6CyypdchM— Тюрбан Базарова (@turbanbazarova) 14 ноября 2017 г.
Министерство Обороны опубликовало доказательства секретной ядерной бомбардировки американцами Урала pic.twitter.com/ZiM8HFWSJE— Tapas&Tango (@atticus_flinch) 14 ноября 2017 г.
Спутниковые снимки, предоставленные @mod_russia , доказывающие поддержку американцами ИГИЛ в районе города Дейр-эз-Зор в Сирии pic.twitter.com/762qkDhZBN— РБ головного мозга (@belamova) 14 ноября 2017 г.
Шокирующее фото!— Никотинка с Бровями (@Yoghikitt) 14 ноября 2017 г.
Доказательство использования секретного оружия США против сирийских повстанцев pic.twitter.com/rzbWy4wuHE
Минобороны РФ отчиталось о полном уничтожении сомалийских пиратов. pic.twitter.com/kjvnKrWxpH— Артём Дерягин (@DerArto) 14 ноября 2017 г.
неоспоримое доказательство участия Навального в сирийском конфликте на стороне ИГ pic.twitter.com/Q4m9jBArnX— Nikita L. (@ofnobleblood) 14 ноября 2017 г.
Минобороны России публикует неоспоримое подтверждение обеспечения Соединенными Штатами прикрытия боеспособных отрядов ИГИЛ для использования их в продвижении американских интересов на Ближнем Востоке pic.twitter.com/A2qCh6OdWz— КорсиканскоеЧудовище (@KaspHaus) 14 ноября 2017 г.
Неоспоримые доказательства успешно проведённых переговоров Путина и Трампа на секретной встрече АТЭС pic.twitter.com/KbvEvzwksv— ядер-кола и Шопен (@chi_taah) 14 ноября 2017 г.
Неоспоримое подтверждение завершения строительства крымского моста. pic.twitter.com/9QAgCUeu3k— Жаўнер мемавых войск (@hramadzianski) 14 ноября 2017 г.