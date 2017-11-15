Белоруски не оправдывают надежд владельцев «Милавицы» 4 15.11.2017, 19:31

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Белорусский рынок оказался в аутсайдерах по темпам прироста продаж женского белья фабрик «Милавица» и Lauma.

По итогам девяти месяцев этого года, белоруски приобрели белья этих брендов на сумму 14,5 млн евро. Это на 4,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако этот объем оказался меньше, чем в январе-сентябре этого года в целом прирастали продажи холдинга, а также реализация SFG белья на четырех основных рынках сбыта, пишет zautra.by.

Как сказано в отчете SFG, в целом продажи составили 50,1 млн евро. Это на 9,7% больше, чем в январе-сентябре 2016 года. При этом чистая прибыль холдинга за этот период увеличилась на 3,7% — до 9,7 млн евро.

Продажи в России выросли на 10,5% (до 27,8 млн евро),в Украине – на 62,9% (до 2,2 млн евро), в странах Балтии – на 27,1% (до 1,3 млн евро).

Как отмечается в отчете, результаты работы SFG в этот период определяются постоянными проблемами на основных рынках сбыта, которыми являются Россия и Беларусь (на российский рынок пришлось 55,6% всех продаж, на белорусский – 28,9%). Аналитики холдинга, в частности, отмечают низкую покупательную способность местного населения.

Тем не менее, SFG продолжает наращивать число торговых точек и персонала. Всего на конец сентября торговая сеть холдинга состояла из 675 магазинов, в том числе – из 104 собственных. Из них 627 работают под брендом Milavitsa, 48 – Lauma.

Больше всего собственных торговых точек у SFG в Беларуси – 64. Шесть из них были открыты в этом году. Также на белорусском рынке работают два франчайзинговых магазина. В России в этом году открыто 8 новых собственных магазинов и их число выросло до 32. Еще 374 магазина Milavitsa и Lauma на российском рынке работают по франчайзингу.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло число сотрудников холдинга. С 2 163 человек (в том числе, 480 в рознице) штат увеличился до 2 301 человека, включая 516 сотрудников розничной сети.