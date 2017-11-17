124 года назад родился Константин Езовитов 17.11.2017, 11:10

Константин Езовитов

Константин Езовитов стоял у истоков Белорусской Народной Республики.

Белорусский национальный деятель, военный Константин Езовитов (1893 – 1946) родился в Двинске в семье кадрового офицера. Учился в Витебском учительском институте, потом в Павловском военном училище. Во время учебы занимал активную гражданскую и национальную позицию, в 1913 году стал членом Белорусского Социалистической Громады. Участвовал в Первой мировой войне.

Делегат Первого Всебелорусского конгресса. В феврале 1918 года - Белорусский комендант Минска, входил в Раду БНР в качестве военного министра. В начале 1919 года находился в Гродно, один из командиров 1-го Белорусского полка, литовскими властями назначен комендантом города. Позже, во время польско-советской войны, возглавлял Военно-дипломатическую миссию БНР в Латвии и Эстонии.

В 1921 - 1939 годах жил в Латвии, активно участвовал в общественно-политической жизни, был директором Рижской белорусской гимназии. Неоднократно арестовывался латвийскими властями за белорусскую национальную деятельность.

Во время Второй мировой войны сначала находился в Риге, после переехал в Минск, возглавлял главное военное управление Белорусской Центральной Рады. После эмиграции в Германию возглавил Военный отдел при БЦР, был "военным министром и главным инспектором вооруженных сил" (до января 1945 Г.).

Принимал участие в создании белорусских формирований на территории Германии, а также в организации антибольшевистской партизанской борьбы в Беларуси. В апреле 1945 года арестован советской контрразведкой "СМЕРШ" в Берлине. Сначала перевезен в Москву, с ноября находился в минской тюрьме. Умер от туберкулеза в тюремной больнице.