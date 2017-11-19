Независимый сайт отбил кибератаку из России 3 19.11.2017, 15:01

2,962

Очевидно, что есть силы, которые не хотят видеть независимую информацию на белорусских сайтах.

17 ноября на сайт «Магілёўскі рэгіён» произошла массированная кибератака сразу из нескольких стран, из-за чего хостер вынужден был заблокировать запросы к сайту. Примечательно то, что большинство IP адресов, которые участвовали в кибератаке, расположены на территории Российской Федерации.

«Усилиями администраторов сайта мы сумели восстановить работу. А так же увеличить нашу оборону.

Очевидно, что есть силы, которые не хотят видеть независимую информацию на территории Могилевской области.

Но, несмотря на давление на наш сайт, мы будем доносить нашим читателям свободную, независимую информацию о событиях, происходящих в нашем регионе», - сообщает редакция сайта «Магілёўскі рэгіён».