Путин будет выводить войска с Донбасса, но есть другая угроза 2 19.11.2017, 15:30

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Условия Кремля вряд ли будут приемлемыми для Украины.

О вероятных планах Кремля и угрозе существования пророссийской территории на востоке Украины, активизации процессов по обмену пленными и американцах как единственной силе, которая может сдвинуть с места ситуацию в нынешней войне, в блиц-интервью "Апострофу" рассказал генерал-лейтенант, заместитель начальника Генштаба ВСУ в 2006-2010 годах Игорь Романенко.

- По последней информации, Россия усиливает военную мощь боевиков на Донбассе. Как вы думаете, с какой целью?

- Я не вижу ничего того, что они не делали бы раньше. Cейчас в России занимаются новым образом Путина – как эдакого "миротворца". И так же позиционируют РФ, которая соглашается на миссию ООН (миротворцев на Донбассе, - "Апостроф"). Хотя пару лет назад и разговора не могло об этом быть. В этой же связи обмен военнопленными будет продвигаться. Хотя и здесь есть вопросы. Они (россияне, - "Апостроф") же все используют по-своему. То есть обмен военнослужащими – это одно дело, а те, которые осуждены - это якобы вопрос Украины и "руководства" ОРДЛО. Россия позиционирует себя, как будто она "сбоку припеку", а [на Донбассе якобы] "внутренний гражданский конфликт", в котором есть руководство Украины и так называемое "руководство" ОРДЛО.

Так вот, в России создают этот новый образ для внутреннего употребления в связи с выборами и чтобы на внешней арене показать себя. Например, когда Украина выступила с инициативой по миротворцам, тут же Путин дал задания, чтобы подготовили соответствующие документы и подали в Совбез ООН по поводу миссии. И преподносят это как российскую инициативу, хотя наш президент неоднократно делал заявления об этом. А они подали письменный документ. И почему американцы упрашивают нас пока не подавать документы [со своей резолюцией по миротворцам]? Чтобы по голенищу похлестать Россию, чтобы она не наложила вето на наработанные и скорректированные документы, поданные ею же.

Здесь очень сложный дипломатический клубок. Но вот такие условия.

В связи с тем, что предпринимаются эти меры и действия, в частности, со стороны России, на каких-то переговорах, где участвует Путин, они подкрепляют это интенсификацией боевых действий на Донбассе. Это одно.

Второе. Если все-таки удастся завести миссию, то россияне понимают, что это будет сопровождаться определенным контролем передвижения вооружений, по крайней мере, усложнением для них (РФ и боевиков, - "Апостроф") этой ситуации. И нужно иметь расходные запасы того же топлива, боеприпасов и так далее. То есть они это делают с целью упреждения: чтобы поставить вооружения для интенсификации (при необходимости) боев. Ну, и на перспективу.

Кроме того, как известно, в очередной раз рассматривается вопрос относительно американского летального оружия для Украины. В принципе, помощь от США в 350 миллионов долларов уже одобрена обеими палатами Конгресса, теперь этот бюджет передан в администрацию Дональда Трампа. И отличительная черта - в том, что прописана возможная поставка летального оружия. А когда ранее возникал вопрос по летальному оружию - а для американцев это тоже своеобразный аргумент в работе с Россией - то Путин сказал, что, если это будет сделано, то боевики, которых он мило называет "ополченцами", могут отреагировать началом боевых действий на каком-то новом, неожиданном для украинской стороны участке. Поэтому, чтобы обеспечивать реализацию путинских подходов, нужны вооружение, топливо, военные силы.

Есть высказывание, и россияне этим гордятся, что на территории оккупированного Донбасса в четыре раза больше танков, чем в Великобритании, например...

- Как вы считаете, могут ли боевики оказывать сопротивление миротворцам?

- Конфликты могут быть, это же не первый прецедент использования миротворцев. Бывало всякое. Поэтому могут быть и такие конфликты, обострения. Здесь вопрос, насколько принципиально к этому отнесется Россия. Известны их коварные подходы, "гуманитарные конвои", рассказы, что "их там нет", что вооружение боевики в шахтах нашли и прочее... Поэтому могут быть и такие моменты.

- Судя по тому, как проходят переговоры Курта Волкера и Владислава Суркова, появляется информация, что Россия где-то пытается идти на уступки, боясь новых персональных санкций со стороны США против людей из окружения Путина.

- Там не столько санкции, а публикация 2 февраля отчета о финансовых средствах, людях, организациях, связанных с вмешательством в выборы президента США.

Во-первых, у американцев очень серьезные возможности. Они могут не только показать, но и заблокировать эти финансовые капиталы, что будет серьезным последствием для путинского окружения.

Во-вторых, сейчас россияне делают подвижки под выборы президента РФ (назначенные на март 2018 года, - "Апостроф"). И Путин понимает, что под выборы надо как-то менять ситуацию, сохранить лицо в вопросе Украины и, все-таки, попытаться реализовать его стратегию. Чтобы Донбасс вернулся к Украине, но все, что вернулось, через людей и структуру влияло бы на жизнь Украины. Это то, чего добивался Путин.

Кроме того, надо четко понимать, что санкции против России еще не дошли до того уровня, на котором были по отношению к Советскому Союзу, когда они фактически привели к развалу СССР. Это и отключение от SWIFT. И действия в сфере добычи нефти и газа в условиях севера – США и Канада приоритет здесь, без них россияне не смогут этого делать. Это касается и поставок из Америки в Европу сжиженного газа. Если бы США захотели, то империю зла можно было бы развалить. Конечно, Путин тоже этого остерегается.

Трамп же, с одной стороны, хочет установить дружественные отношения с Путиным, а с другой – он так обложен законодательством страны и конгрессменами, что ему очень сложно это сделать. Уже, как известно, демократы зарегистрировали письменный документ по поводу импичмента Трампа. А единственное позитивное, что за год сделал Трамп – это изменение в налогообложении, если оно пройдет. Хотя антитрамповцы говорят, что это приведет к серьезным дырам в бюджете, подрыву социальных вопросов и так далее, что будет не хватать денег.

- Возможно ли, что перед выборами в России Путин выведет войска с Донбасса, сохранив там при этом свое "ручное управление"?

- Это его цель. Так или иначе, он будет оттуда выводить войска. А на Донбассе попытается оставить такое образование, которое могло бы управляться, было бы пророссийским, пропутинским. И попытается реализовать следующий политический пункт Минских соглашений (о выборах на оккупированной сейчас территории, - "Апостроф") – эти тезисы Путин написал на коленке, когда летел из Монголии, прям как в свое время Ленин в шалаше (речь идет о предложениях главы Кремля по Донбассу, выдвинутых до подписания вторых Минских соглашений, - "Апостроф").

Так что это его цель. Насколько удастся ее добиться в его варианте, пророссийском, зависит от того, насколько мы сможем этому противостоять и отстаивать свои интересы.

- А если подобное произойдет, не поднимется ли в Украине волна гнева?

- Такого не произойдет. Безусловно, все понимают, что подобный сценарий Путина может вызвать такую волну. Поэтому все делается так, чтобы не допустить очередной революции. То есть найти какие-то компромиссы, чтобы и волки были сыты, и овцы целы.

Важно, чтобы и союзники нам способствовали. Не только США, но и европейские союзники. Как говорится в украинской пословице, "гуртом і батька легше бити". Но принципиально сдвинуть ситуацию с места могут только американцы.