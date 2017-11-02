Президент Словакии попал в ДТП

Президент Словакии попал в ДТП4
- 2.11.2017, 19:19
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Лимузин, в котором находился Андрей Киска, следовал из Братиславы в город Попрад.
Президент Словакии Андрей Киска попал в дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает портал Рluska.sk.
Сообщается, что авария произошла 31 октября на северо-западе страны.
Автомобиль, в котором находился Киска, следовал из Братиславы в город Попрад, когда столкнулся с другой машиной. В момент аварии президент направлялся к своей семье.
Президент Словакии в аварии не пострадал. Как отмечается, он доехал до места назначения на машине полиции.
Как известно, президент Словакии начал использовать частный автомобиль для поездок в Попрад весной после того, как его обвинили в том, что он использует государственный транспорт в личных целях.