Белорусские ИП на грани 2 21.11.2017, 19:20

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Фото: «Радыё Свабода»

Большие отчисления в фонд соцзащиты ставят ИП на грань банкротства.

Большие отчисления в фонд социальной защиты ставят некоторых индивидуальных предпринимателей на грань банкротства и физического выживания. Жительница Гродно Анна Дашкина, член Белорусской христианской демократии, которая работает индивидуальным предпринимателем, уже два года вынуждена просить отсрочку по выплате, передает «Радыё Рацыя».

Судебный исполнитель потребовал по телефону погасить огромную сумму, говорит Анна Дашкина.

- Никто даже не спросит, ела я сегодня или нет. Он меня начал запугивать: «Придем, будем описывать ваши вещи». Я говорю: «Меня, во-первых, дома не будет, я на работе». «Если никого не будет после обеда, то мы придем и взломаем вам дверь». Меня это просто возмутило. Как это так? Тем более у меня там мать главная, мне только 1/10 часть от отца осталась. Вещей у меня не много, одежда и неработающий холодильник. Что они будут конфисковывать?

Анна занимается реализаций ритуальных товаров для похорон. Особенность этого бизнеса в том, что он не приносит такого дохода, чтобы обеспечить все выплаты сразу. Суд, который прошел без участия Анны Дашкиной, лишил ее права на выезд за границу.

- Арестован мой счет, я невыездная, у меня был номер телефона, его также заблокировали. Я осталась без телефона, без права выезда за границу. Я открыла фирму, открыла свое ИП, взяла свою сестру на работу, то есть создала еще одно рабочее место. Я все организовала, плачу налоги, за кассовый аппарат, страховой фонд, повсеместно все оплачиваю да еще осталась должна, то есть я враг-преступник.

Индивидуальный предприниматель должна заплатить в Фонд социальной защиты более тысячи белорусских рублей. А банки таким предпринимателям финансовую помощь в виде кредитов не оказывают.