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Польша подписала пятилетний контракт на поставку газа из США

  • 22.11.2017, 9:50
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Газ предназначен для рынка Польши и других стран Центральной Европы.

Подписан контракт с польской компанией Centrica LNG о поставках сжиженного природного газа из США. Согласно договору топливо будет поставляться 5 лет, сообщает сайт польской компании PGNiG.

Газ предназначен для рынка Польши и других стран Центральной Европы. Польша объясняет сделку необходимостью повысить энергетическую безопасность региона, где «исторически доминировал российский газ».

Отмечается, что подписанный контракт лишь первый из запланированных.

О возможностях США помочь Польше и другим европейским государствам с диверсификацией поставок газа в июле говорил американский лидер Дональд Трамп.


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