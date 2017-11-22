Андрей Санников, Владимир Некляев и Леник Тарасевич номинированы на премию Гедройца 22.11.2017, 12:43

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Ежи Гедройц

Сразу три белоруса номинированы в этом году на премию польской газеты «Rzeczpospolitа» имени Ежи Гедройца.

В этом году в семнадцатый раз будет вручаться награда «Rzeczpospolitej» имени Ежи Гедройца. Она присуждается «за деятельность, соответствующую государственным интересам Польши, которыми является взаимопонимание с народами Центральной и Восточной Европы».

Как сообщает издание, в этом году жюри выдвинуло семь кандидатов.

- профессор Анджей Сулима Каминьский, историк американского университета в Джорджтауне;

- Чарльз Мэрил-младший, американский филантроп;

- доктор Адольф Юзвенко, историк, директор библиотеки Ossolineum во Вроцлаве;

- Андрей Санников и Владимир Некляев, лидеры белорусской оппозиции;

- доктор Вера Менёк, а также фонд «Музей и фестиваль Бруно Шульца», президентом которого она является;

- профессор Лёник Тарасевич, художник и профессор изобразительного искусства;

- доцент Александра Гнатюк, переводчица и папуляризатор украинской литературы в Польше.