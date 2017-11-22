Андрей Санников, Владимир Некляев и Леник Тарасевич номинированы на премию Гедройца
- 22.11.2017, 12:43
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Сразу три белоруса номинированы в этом году на премию польской газеты «Rzeczpospolitа» имени Ежи Гедройца.
В этом году в семнадцатый раз будет вручаться награда «Rzeczpospolitej» имени Ежи Гедройца. Она присуждается «за деятельность, соответствующую государственным интересам Польши, которыми является взаимопонимание с народами Центральной и Восточной Европы».
Как сообщает издание, в этом году жюри выдвинуло семь кандидатов.
- профессор Анджей Сулима Каминьский, историк американского университета в Джорджтауне;
- Чарльз Мэрил-младший, американский филантроп;
- доктор Адольф Юзвенко, историк, директор библиотеки Ossolineum во Вроцлаве;
- Андрей Санников и Владимир Некляев, лидеры белорусской оппозиции;
- доктор Вера Менёк, а также фонд «Музей и фестиваль Бруно Шульца», президентом которого она является;
- профессор Лёник Тарасевич, художник и профессор изобразительного искусства;
- доцент Александра Гнатюк, переводчица и папуляризатор украинской литературы в Польше.