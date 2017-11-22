Контролеры переходят в атаку: В автобусах начали взимать дополнительную оплату 33 22.11.2017, 12:49

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Первым «полигоном» для применения нового закона стал общественный транспорт Могилева.

С начала ноября этого года в могилевских автобусах начали активно взимать плату за провоз багажа, пишет сайт 6tv.by.

Согласно правилам автомобильных перевозок пассажиров в Республике Беларусь оплачивать багаж должны были еще с 2008 года. Однако в большинстве случаев контролёры закрывали глаза на наличие чемоданов и тележек у пассажиров.

Теперь пользователи могилевского общественного транспорта будут платить за провоз ручной клади, которая превышает установленные габариты: 60×на40×на20 см или весит более 20 кг. Заплатить за такой багаж придется 45 копеек.