Байкер из Барановичей: В жизни нет ничего невозможного 1 23.11.2017, 12:45

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Пострадавший в резонансном ДТП мотоциклист рассказал, как вернулся c «того света».

Пять лет назад Игорь Шумилов на мотоцикле врезался в выехавший на встречку BMW. Игорь едва не лишился жизни, потерял ногу, остался без работы и семьи, но не сломался. Intex-press поговорила с человеком, испытавшим страшные последствия аварии на себе.

ДТП, в котором пострадал Игорь Шумилов, произошло 1 мая 2012 года на улице Советской. За три дня до этого парень женился. В тот роковой день Игорь ехал домой из Северного микрорайона на своем мотоцикле «Ява-360». Неожиданно ему навстречу выскочил автомобиль BMW-316. Столкновение было настолько сильным, что Игорю оторвало правую ногу, раздробило кости таза и повредило руку. От мотоцикла практически ничего не осталось.

Предварительно озвучивалась версия, что у BMW разгерметизировалась правая передняя покрышка колеса, из-за чего машина выехала на встречку. Позже следствие установило – водитель BMW пошел на обгон через двойную сплошную. Суд признал его виновником ДТП.

«Многие думали, что я не выживу»

Игорь говорит, что предчувствие надвигающейся беды преследовало его 7–8 месяцев до аварии.

– Мне не давала покоя мысль, что должно случиться что-то плохое. Я не знал, когда и что это будет, но чувствовал: это коснется меня или моих близких, – рассказывает мужчина.

Момент аварии Игорь помнит достаточно четко. Помнит удар, помнит, что сам называл врачам свои данные. Говорит, понимал, что попал в ДТП, но то, что стал инвалидом, осознал лишь спустя три дня в реанимации.

– Тогда никто не говорил о спасении ноги – речь шла о жизни и смерти. Многие вообще думали, что я не выживу. Когда пришел в себя, медсестра сказала, что мне ампутировали ногу. Принять это и смириться было сложно. У меня практически был психоз: я замкнулся, не хотел никого видеть, – спокойно рассказывает Игорь. Его эмоции выдают только выкуренные одна за одной сигареты.

Два с половиной месяца Игорь был обездвижен. Все это время его поддерживали друзья и близкие. Не сойти с ума помогали и мысли о том, как после выписки он сядет за руль автомобиля или мотоцикла. Но самое сильное воздействие на Игоря оказало пребывание в протезно-ортопедическом восстановительном центре в Минске.

– Там находились люди, у которых увечья были гораздо серьезнее, и они при этом не упали духом. Они даже поддерживали меня. Там был парень, которому на отдыхе акула откусила обе ноги, но, несмотря на это, он продолжал заниматься тяжелой атлетикой. Я понял, что моя история – это не конец света, что есть люди, которым еще хуже. Жизнь не остановилась, земля не перестала крутиться. И я стал жить дальше, – поясняет он.

Сел за руль и окончил университет

В больницах и на реабилитации Игорь провел практически год, а летом 2013 года, как и мечтал, вновь сел за руль автомобиля. Он окончил университет, где до аварии заочно учился на инженера-технолога машиностроительного оборудования. Сейчас он часто ездит с друзьями на рыбалку и за грибами, посещает байк-фестивали – ведет жизнь обычного человека. Единственное, что волнует Игоря, – отсутствие работы.

– Главная проблема для меня – это не отсутствие ноги, а отсутствие работы и нормального заработка. После аварии устроиться куда-либо я не могу из-за медицинских ограничений. У меня третья рабочая группа инвалидности. Но в нашей стране заработать не могут не то что инвалиды, но и здоровые люди, – говорит мужчина.

До аварии Игорь трудился на деревообрабатывающем производстве, но, получив увечья, вернуться к этой профессии не смог. Около полугода работал продавцом в магазине мотозапчастей, позже ремонтировал мотоциклы. Сейчас Игорь также подрабатывает ремонтом мотоциклов, но постоянного заработка нет.

Живет он с матерью-пенсионеркой и получает пенсию по инвалидности – 150 рублей. Из них 100 рублей отдает на алименты ребенку. С женой Игорь развелся в 2015 году.

– Супруга сказала, что после аварии я изменился: стал жестким, принципиальным. Свою роль в расставании сыграла и материальная сторона. Я понимаю и не виню бывшую супругу: все-таки она выходила замуж за здорового человека.

Школа жизни

Авария и ампутация ноги, рассказывает Игорь, стала для него хорошей жизненной школой и проверкой на слабость. Ведь пришлось на личном опыте узнать, каково это – жить инвалиду в нашем государстве.

– Я увидел, какое у нас законодательство и на какую помощь могут рассчитывать люди с ограниченными возможностями. Сначала у меня была первая группа, потом вторая, сейчас – третья. Я оспаривал решение комиссии в Бресте и Минске, но бесполезно. А ведь от группы зависят и суммы выплат! А постановка на учет в центр занятости, где тебе якобы ищут работу, – фикция. В нашей стране, став инвалидом, ты вынужден выживать и рассчитывать только на себя, – говорит Игорь. – Мне так хочется жить в той Беларуси, которую показывают по «БТ»! Только я живу в государстве, социальная система которого меня, как и других инвалидов, просто выбросила за борт.

Например, поясняет Игорь, как жертва ДТП, он не может рассчитывать на бесплатный протез. «Ногу» Игорю нужно было менять два года назад, но на это у него нет денег. За протез может заплатить виновник аварии или страховая компания, которой тот возместит стоимость протеза, но для этого Игорю нужно обращаться в суд.

– По своей неопытности во время суда после ДТП я не потребовал возмещения материального ущерба. Сейчас, чтобы заменить протез, мне нужно подавать на водителя BMW в суд. Но на судебные тяжбы также нужны деньги. Вот и получается замкнутый круг, – говорит он.

Сейчас Игорь мечтает о биопротезе. Он понимает, что стоит такой протез очень дорого – примерно $150 тысяч, но не теряет оптимизма:

– В жизни нет ничего невозможного. И у меня не все так плохо. После аварии я мог оказаться на «Русино», но врачи вытащили меня с того света. И сейчас я живу и радуюсь жизни. Время лечит, главное – не сломаться.