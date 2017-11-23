Иван Кирчук представил в Минске моноспектакль «Дарожка» 1 23.11.2017, 13:52

Лидер группы «Троица» в спектакле затронул важные моменты жизни человека.

22 ноября в Театре эстрады в Минске Иван Кирчук представил моноспектакль "Дарожка". В нeм музыкант путешествует по дорожкам, которыми ходили предки. Лидер группы "Троица" затрагивает важные моменты жизни человека, сочетает их с природными явлениями, праздниками белорусского календаря, философией, ритуалами и старинными архаичными песнями и музыкальными инструментами со всего мира, передает «Еврорадио».

"Дорожка — это моноспектакль о жизни человека от начала до смерти, — объясняет Кирчук. — Она начинается с колыбельной, потому что жизнь каждого человека начинается с колыбельной. А моя жизнь началась с первой фольклорной экспедиции в 1983 году. С тех пор моя дорожка меняется. Я не только записываю, слушаю и изучаю белорусский фольклор, еще у меня есть возможности показать его за пределами. Там же покупаю и разные инструменты, и они звучат вместе с белорусскими народными песнями. Потому что это — моя дорожка".