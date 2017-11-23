Управделами Лукашенко - среди хронических должников по оплате электроэнергии 1 23.11.2017, 19:42

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Среди должников также оказалась Национальная академии наук Беларуси.

За январь-октябрь 2017 г. потребителям страны отпущено электрической и тепловой энергии на сумму 6755,1 млн руб., уровень оплаты составил 99,1%.

Как сообщили ecopress.by в Министерстве энергетики, задолженность потребителей за поставленную им энергию по состоянию на 1 ноября 2017 г. составила 930,1 млн руб.

Ряд организаций не обеспечили полную оплату отпущенной им энергии. Уровень оплаты составил: по организациям Минсельхозпрода – 97,1%, концернов «Беллесбумпром» – 96,4% и «Белгоспищепром» – 99%, Белкоопсоюза – 99,4%, Управления делами президента Беларуси – 98,2% и Национальной академии наук Беларуси – 98,8%.

Организациями коммунальной формы собственности за 10 месяцев 2017 года 100-процентный уровень платы за отпущенную энергию обеспечен только по Минску. По Брестской области уровень оплаты составил 98,8%, по Витебской области – 90,8%, по Гомельской области – 89,9%, по Гродненской области – 96,9%, по Минской области – 84,1%, по Могилевской области – 94,7%.

В январе-октябре 2017 г. 82,5% абонентов (семей) из числа оплативших (на которых распространяется порядок дифференцированной оплаты в зависимости от объемов потребления электрической энергии) не превысили «льготные» объемы электропотребления, установленные постановлением Совета министров №571 от 12.06.2014 (всю потребленную электроэнергию оплачивали по субсидируемым государством тарифам), в том числе: 86,9% семей, проживающих в жилых домах (квартирах), оборудованных электроплитами; 78,8% семей, проживающих в домах (квартирах), не оборудованных электроплитами; 95,1% семей, проживающих в домах (квартирах), в которых отсутствуют централизованное газоснабжение, горячее водоснабжение и электроплиты.

В октябре 2017 г. потребителям страны отпущено электрической и тепловой энергии на сумму 719,8 млн руб., уровень оплаты составил 99,1%.

Не обеспечили полную оплату отпущенной им энергии организации Минсельхозпрода (уровень оплаты 97,7%), концерна «Беллесбумпром» (83,3%) и «Белгоспищепром» (99,6%), Белкоопсоюза (99,8%), Управления делами правителя Беларуси (85,9%) и Национальной академии наук Беларуси (94,4%).

Организациями коммунальной формы собственности за октябрь 2017 г. 100-процентный уровень платы за отпущенную энергию не обеспечен по всем областям страны и по Минску. По Брестской области уровень оплаты составил 96,2%, по Витебской области – 88,4%, Гомельской области – 89,3%, по Гродненской области – 97,3%, по Минской области – 88,2%, по Могилевской области – 89,6% и по Минску – 92,9%.