Видеофакт: 58 индусов едут на одном мотоцикле 5 24.11.2017, 12:55

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Индийские военные установили мировой рекорд.

Подразделение службы тылового обеспечения индийской армии под названием «Торнадо» установило мировой рекорд по количеству человек, которые одновременно едут на одном мотоцикле. На 500-кубовом Royal Enfield, оборудованном специальными подножками, команде удалось разместить 58 человек, сообщает издание India.

Заезд прошел на взлетно-посадочной полосе военной авиабазы в Бангалоре. По ней «Торнадо» проехали 1200 метров. Для команды этот рекорд стал 20-м по счету — на счету «Торнадо» девятнадцать мировых и национальных рекордов.

В 2016 году в Книгу рекордов Гиннесса попали участницы итальянского клуба Comets Cheerleaders. Они повторили достижение 2011 года по самому большому количеству человек, поместившихся в Smart ForTwo. В сити-кар смогло залезть 20 девушек.