Денис Шелихов: В белорусском чемпионате выделяются только две команды 1 24.11.2017, 16:44

Украинский вратарь рассказал об уровне белорусского футбола.

Украинский голкипер Денис Шелихов, недавно покинувший «Ислочь», рассказал о времени, проведенном в команде, и поделился мнением об уровне белорусского чемпионата, пишет «Трибуна».

– Я думаю, что в любом случае случился перезапуск карьеры. Мы командой росли, и каждый по отдельности тоже рос. Потому что у нас была сложная ситуация и, можно сказать, мы вышли из нее молодцами. Сыграл 9 игр за клуб. Три «сухаря»? Себя объективно никогда не можешь оценить: где-то было хорошо, где-то не очень. В матчах «на ноль» я бы не стал выделять исключительно себя. Это не только я один – вся команда здорово сыграла. Общими усилиями друг другу помогали, добивались поставленной цели. Также рад, что удалось помочь «Ислочи» выполнить сложную задачу. Все-таки сохранили клуб в высшей лиге.

– Быстро нашел общий язык с другими голкиперами в команде? Как оценишь период работы с тренером по вратарям Андреем Ашихминым?

– С конкурентами у нас сложились достаточно нормальные, приятельские отношения. На тренировках могли друг друга и «подтравить», и посмеяться. В этом плане все нормально. У Станиславовича были хорошие упражнения, с ним тоже здорово поработали. Очень рад, что удалось провести пять месяцев в вашем клубе, где были классные ребята и квалифицированный тренерский штаб.

– Для тебя это был первый легионерский опыт. По итогам второго круга, который ты провел у нас, можешь оценить уровень белорусского чемпионата?

– У вас достаточно хороший чемпионат. Если так разобраться, то, в принципе, нет большой разницы между командами. Каждый клуб может дать бой любому сопернику. Может, только выделяются БАТЭ и минское «Динамо».

– Какие дальнейшие планы у тебя?

– В данный момент наслаждаемся выполненной работой (улыбается). Затем будет небольшой отпуск, а там уже посмотрим. Если у меня не сложится с клубами, которые ставят перед собой самые высокие задачи, то я не против вернуться в «Ислочь». В том случае, если будет такая возможность. Никто не знает, что будет в будущем.