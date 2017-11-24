«Яндекс.Такси» и Uber оформят сделку по слиянию после новогодних праздников 2 24.11.2017, 17:31

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Фото: Ведомости

Данное соглашение об объединении напрямую затрагивает и Беларусь.

«Яндекс.Такси» и Uber собираются полностью оформить сделку о слиянии после новогодних праздников. Ходатайство компаний о создании совместного предприятия прошло согласование в Федеральной антимонопольной службе России, говорится в сообщении на сайте ФАС.

«Результаты анализа рынка организации информационного взаимодействия водителей и пассажиров такси показали, что рынок находится в стадии активного роста, обусловленного в значительной степени качественными преобразованиями, а именно появлением агрегаторов, предоставляющих услуги информационного взаимодействия с использованием нового удобного способа заказа такси — в приложении мобильного устройства», — отмечается в сообщении Федеральной антимонопольной службы.

«Яндекс.Такси» и Uber предписано обеспечить максимально полное и доступное информирование пользователей о юридическом лице, осуществляющем перевозку, с сохранением истории поездок; не устанавливать запрет для партнеров, водителей и пассажиров на работу с иными агрегаторами услуг такси.

Одновременно с этим «Яндекс» опубликовал сообщение, в котором говорится о том, что сделка по объединению бизнеса с Uber должна быть закрыта в январе 2018 года. Таким образом, планируется обеспечить бесперебойную работу каждого сервиса в период зимних праздников.

О планах по слиянию «Яндекс.Такси» и Uber стало известно в июле. Данное соглашение об объединении напрямую затрагивает и Беларусь. Ранее ситуацию Onliner.by комментировали в Uber.

— Беларусь, так же как и Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан и Россия, входит в сферу интересов, в сферу деятельности новой компании, которая будет образована в результате объединения бизнеса «Яндекс.Такси» и Uber, — прокомментировали ситуацию в Uber. — Новая компания начнет свою деятельности единовременно и в России, и в Беларуси, так же как и в других перечисленных странах, и сменит сервисы Uber и «Яндекс.Такси».