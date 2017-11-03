Гомельский рабочий – начальству: Это вы должны меня бояться 3 3.11.2017, 9:27

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Анатолий Поплавный

Активист независимого профсоюза добивается компенсации от предприятия «Гомелькабель».

Активист независимого Профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП), слесарь Анатолий Поплавный подал в суд Железнодорожного района Гомеля заявление о моральной компенсации в размере тысячи белорусских рублей.

«Они должны меня бояться, так как фактов нарушения трудового законодательства с их стороны в значительной степени больше, чем с моей. Я всячески стараюсь не опаздывать, вовремя приходить на работу, уходить с работы, работаю без замечаний. Я думаю мне особенно нечего бояться, пусть они побоятся того, какие они создали условия труда», - заявил рабочий в интервью «Радыё Рацыя».

Правовой инспектор независимого профсоюза РЭП Леонид Судаленко убежден в обоснованности судебных претензий со стороны рабочего к предприятию «Гомелькабель»: «По Трудовому кодексу, компенсацию за моральный ущерб можно получить в тех случаях, когда увольнение признается незаконным. Суд обязательно удовлетворит требование Анатолия, вопрос только в сумме».

Слесарь Анатолий Поплавный с 2014 года работал на предприятии «Гомелькабель». В начале 2017 года работодатели по своей инициативе уволили рабочего. Но уже в апреле в судебном порядке слесарь добился восстановления на работе и оплаты вынужденного прогула. Теперь он хочет взыскать 1000 белорусских рублей за унижение, которое выразилось в незаконном увольнении за два года до выхода на пенсию.