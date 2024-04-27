Сколько стоит пасхальная корзина в Беларуси и Польше? 27.04.2024, 15:03

«Ашан» против «Грошыка»: сравнение цен.

5 мая христиане, использующие юлианский календарь, отметят Пасху. Накануне праздника «Салідарнасць» посмотрела в Варшаве и Минске, за сколько можно собрать небольшой продуктовый набор к пасхальному столу.

Список продуктов прост: журналисты искали яйца, кулич, курицу и картошку на горячее, в качестве закусок — мясную нарезку, сыр, бутерброды с красной рыбой и конфеты.

В двух городах «Салідарнасць» отправилась в магазины с более низкими ценами. В Варшаве это «Ашан», в Минске — «Грошык» и «Евроопт».

Варшава — 112 рублей

Яиц на Пасху нужно много, так что берем сразу упаковку 20 штук размера L за 19 злотых — это чуть больше 15 белорусских рублей. Дальше к горячему — килограмм картофеля (1,89 злотых или 1,5 рубля) и тушку курицы — почти 7 злотых за кило (около 5,5 руб.).

К слову, здесь неплохой выбор польского картофеля — можно купить килограмм на развес или сетку 2 кг уже мытого, правда, дороже.

Неподалеку прихватываем куриные копченые ножки — 14,5 злотых за кг (около 12 руб.).

Дальше идем к колбасам. Берем палочку салями — 400 грамм за 11 злотых (почти 9 рублей) и палочку сухой итальянской колбасы с плесенью — 15 злотых за 150 грамм (12 рублей).

Из сыров берем камамбер фирмы «President» — 6,46 злотых (5,2 бел. руб.) и кусочек «Гауды» — 7,29 за 250 грамм — это почти шесть рублей.

На бутерброды берем батон — 3,29 злотых (2,6 бел. руб.), сливочное масло — 7,5 злотых (6 руб.) за 250 грамм и красную рыбу — 29 злотых (около 23 рублей) за 250 грамм.

Дальше смотрим конфеты. Выбор в «Ашане» огромный, но мы возьмем те, аналог которых с большей вероятностью найдем и в Минске — «Коровку». Полкило завесили на 11,5 злотых — это чуть больше 9 рублей.

Теперь ищем главный символ Пасхи — кулич, или, как называют его в Польше — бабку. Поскольку католики свою Пасху уже отметили, выбор небольшой. Однако удается найти что-то похожее на наш кулич стоимостью 9 злотых — это 7,2 рубля.

Также видим большой выбор кексов с изюмом, шоколадом, маком за 6−14 злотых. Берем маковый рулет за 6,28 злотых — это примерно 5 рублей.

Итого: в польской столице мы отдали почти 140 злотых — это 112 белорусских рублей. При средней зарплате в Польше шесть тысяч злотых после вычета налогов такая продуктовая корзина составит 2,33% от зарплаты.

Минск — 81 рубль

В Минске «Салідарнасць» отправлась в «Грошык», где самые низкие цены. Однако там не закупиться «по-крупному». Например, есть большой выбор колбас, но может не быть охлажденного мяса и небольшой выбор сыров. Поэтому какие-то продукты журналисты докупили в «Евроопте».

Два десятка яиц С0 обошлись в 7,39 рублей. Тушки курицы здесь нет, как и филе, ножек или бедрышек. Поэтому курицу взяли в «Евроопте» — «хит продаж» от Петрухи 6,29 рублей за кг.

Перемещаемся обратно в «Грошык». Кило картошки обойдется в 0,69 рублей. Это в два раза дешевле, чем в Польше. Здесь только один вид, но в «Евроопте», как и в Варшаве, также есть мытый.

Копченые куриные ножки — 12,35 рублей за кг. Из колбас берем также салями — 7,35 рублей за 370 грамм и похожую на ту, что взяли в Варшаве, с плесенью — 6,87 за 150 грамм.

Сыр берем «Классический» от «Брест-Литовск» — кусочек 200 грамм за 4,39. Камамбера в «Грошыке» нет, но он есть в «Евроопте» — от «President» сейчас как раз на скидке 7,49 рублей вместо 9,99. Но даже так дороже, чем в Польше.

Теперь ищем продукты на бутерброды: нарезанный батон 1,48 рублей, сливочное масло «Минская марка» — 4,28 за 180 грамм, форель «Санта-Бремор» 17,98 рублей за 250 грамм.

Из конфет тоже выбираем «Коровку», полкило завесили на пять рублей. Куличей на момент закупки еще не было ни в «Грошыке», ни в «Евроопте», поэтому взяли пирог с маковой начинкой (идентичный маковому рулету в Польше) за 3,19 рублей.

Итого: в Минске пасхальная корзина обошлась в 81 с небольшим рубля. При средней зарплате в Беларуси после вычета налогов 1741 рубль такая продуктовая корзина составит 4,65% от зарплаты.