закрыть
9 мая 2024, четверг, 16:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко и Путин до трех часов ночи слушали доклады Шойгу и Герасимова

3
  • 9.05.2024, 16:11
  • 3,802
Лукашенко и Путин до трех часов ночи слушали доклады Шойгу и Герасимова

Диктаторы обсуждали ситуацию в Украине.

Белорусский диктатор Лукашенко и глава Кремля Путин 8 мая допоздна вели переговоры.

Лукашенко рассказал, что их встреча закончилась в три часа ночи. 

«В ходе обсуждения двусторонних отношений, коснулись ситуации на линии соприкосновения, обсудили непростую ситуацию, связанную с событиями в Украине», — рассказал Лукашенко РИА «Новости».

По его словам, политики общались с министром обороны России Сергеем Шойгу и начальником генштаба Валерием Герасимовым.

Отметим, что стартовали совместные белорусско-российские ядерные «учения».

6 мая Минобороны России сообщило, что Генштаб по поручению Владимира Путина начал подготовку к проведению в ближайшее время учений ракетных соединений Южного военного округа (ЮВО) и сил Военно-морского флота (ВМФ): на них планируется отработать «вопросы применения нестратегического ядерного оружия».

Кроме того, напомним, что Россия еще в 2023 году вывела в море корабли с тактическим ядерным оружием (впервые со времен «холодной войны»).

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин готовит ядерный удар по Украине с территории Беларуси?
Путин готовит ядерный удар по Украине с территории Беларуси? Наталья Радина
Членство Беларуси в НАТО укрепит безопасность стран Балтии и Польши
Членство Беларуси в НАТО укрепит безопасность стран Балтии и Польши Луизе Лице-Тане
Россия с упорством идиота пытается «повторить»
Россия с упорством идиота пытается «повторить» Леонид Невзлин
Настоящую инаугурационную речь за Путина произнес Лукашенко
Настоящую инаугурационную речь за Путина произнес Лукашенко Владимир Пастухов