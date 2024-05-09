Лукашенко и Путин до трех часов ночи слушали доклады Шойгу и Герасимова

Лукашенко и Путин до трех часов ночи слушали доклады Шойгу и Герасимова3
- 9.05.2024, 16:11
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Диктаторы обсуждали ситуацию в Украине.
Белорусский диктатор Лукашенко и глава Кремля Путин 8 мая допоздна вели переговоры.
Лукашенко рассказал, что их встреча закончилась в три часа ночи.
«В ходе обсуждения двусторонних отношений, коснулись ситуации на линии соприкосновения, обсудили непростую ситуацию, связанную с событиями в Украине», — рассказал Лукашенко РИА «Новости».
По его словам, политики общались с министром обороны России Сергеем Шойгу и начальником генштаба Валерием Герасимовым.
Отметим, что стартовали совместные белорусско-российские ядерные «учения».
6 мая Минобороны России сообщило, что Генштаб по поручению Владимира Путина начал подготовку к проведению в ближайшее время учений ракетных соединений Южного военного округа (ЮВО) и сил Военно-морского флота (ВМФ): на них планируется отработать «вопросы применения нестратегического ядерного оружия».
Кроме того, напомним, что Россия еще в 2023 году вывела в море корабли с тактическим ядерным оружием (впервые со времен «холодной войны»).