В Брестской области безработных отправили на кладбище 4 27.04.2024, 15:18

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Зачем?

В Брестской области милиция решила помочь безработным гражданам с судимостью, которые стоят на официальном учете в уголовно-исполнительной инспекции и ведут «асоциальный образ жизни», «вернуться на путь исправления».

В том числе для этого сотрудники Дрогичинского РОВД отправили некоторых своих подопечных на городское кладбище.

Там сотрудники уголовно-исполнительной инспекции устроили своеобразный «субботник» и привлекли мужчин, которые отбывают судебное наказание без изоляции от общества, к работам по уборке кладбища в Дрогичине.

Милиционеры даже выложили фотоотчет в телеграм-канале «Крепость».

В милиции подчеркнули, что подобные профилактические акции для «не занятых в экономике граждан» проводятся систематически, а их целью является в том числе профилактика совершения новых административных правонарушений и преступлений со стороны их подопечных.