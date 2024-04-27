Россиянин нашел чужой паспорт и попытался по нему вылететь из Минска в Ереван

Россиянин нашел чужой паспорт и попытался по нему вылететь из Минска в Ереван1
- 27.04.2024, 15:28
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Чем все закончилось?
Необычный инцидент произошел 24 апреля в Национальном аэропорту Минск.
Иностранец при вылете из Беларуси в Армению показал для проверки паспорт гражданина Российской Федерации.
Контролер засомневался, и специальная проверка подтвердила: документ не принадлежит предъявителю, сообщает Пограничный комитет.
По словам задержанного, он является гражданином России. Он пояснил, что не мог официально получить загранпаспорт, так как его внутренний российский паспорт является недействительным, а еще у него есть различные долговые обязательства.
Мужчина сообщил, что чужой паспорт случайно нашел на территории России и решил с его помощью пересечь белорусскую границу. Конечной точкой его маршрута был Ереван, где он намеревался получить убежище.
Сейчас нарушитель находится в ИВС Мингорисполкома. За попытку незаконного пересечения границы и нарушение правил транзитного проезда начат административный процесс. Штраф за эти правонарушения— до 100 базовых величин (4000 рублей).
Но за использование заведомо подложных документов грозит и уголовная ответственность — до двух лет ограничения свободы.