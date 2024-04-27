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Россиянин нашел чужой паспорт и попытался по нему вылететь из Минска в Ереван

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  • 27.04.2024, 15:28
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Россиянин нашел чужой паспорт и попытался по нему вылететь из Минска в Ереван

Чем все закончилось?

Необычный инцидент произошел 24 апреля в Национальном аэропорту Минск.

Иностранец при вылете из Беларуси в Армению показал для проверки паспорт гражданина Российской Федерации.

Контролер засомневался, и специальная проверка подтвердила: документ не принадлежит предъявителю, сообщает Пограничный комитет.

По словам задержанного, он является гражданином России. Он пояснил, что не мог официально получить загранпаспорт, так как его внутренний российский паспорт является недействительным, а еще у него есть различные долговые обязательства.

Мужчина сообщил, что чужой паспорт случайно нашел на территории России и решил с его помощью пересечь белорусскую границу. Конечной точкой его маршрута был Ереван, где он намеревался получить убежище.

Сейчас нарушитель находится в ИВС Мингорисполкома. За попытку незаконного пересечения границы и нарушение правил транзитного проезда начат административный процесс. Штраф за эти правонарушения— до 100 базовых величин (4000 рублей).

Но за использование заведомо подложных документов грозит и уголовная ответственность — до двух лет ограничения свободы.

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